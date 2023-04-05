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На Рівненщині банк вимагав, щоб донька покійного боржника виплатила його кредит. Жінка виграла суд
ПРАВА ЛЮДИНИРегіони

На Рівненщині банк вимагав, щоб донька покійного боржника виплатила його кредит. Жінка виграла суд

Юлія Авдєєнко
  

Рівненський апеляційний суд відмовив у позові банку, який незаконно наполягав на стягненні кредитної заборгованості з доньки нині покійного боржника. Про це повідомляють у пресслужбі установи. Усе через те, що жінка не набула статусу спадкоємця, а тому не зобов'язана виплачувати кредит батька.

Ще у 2014 році нині покійний батько жінки відкрив в одному з банків кредитний рахунок. На день його смерті заборгованість фінансовій установі складала майже всю надану суму.

"Через пів року банк звернувся до доньки боржника з листом-претензією про погашення кредитної заборгованості. А пізніше, через невиконання такої вимоги, до місцевого суду з позовом про стягнення боргу кредитором спадкодавця", — йдеться у повідомленні.

Суд першої інстанції відмовив банку у задоволенні позовних вимог, оскільки відповідачка не набула статусу спадкоємця, а відтак не зобов'язана виплачувати кредит батька.

Рівненський апеляційний суд погодився з рішенням місцевого суду, тому апеляційну скаргу фінансової установи відхилив.

"Суд апеляційної інстанції встановив, що у Спадковому реєстрі спадкова справа після смерті батька жінки не заводилась. Тому вона не набула статусу спадкоємця, не отримала у спадщину майна, а відтак у неї відсутній обов’язок задовольнити вимоги кредитора померлої особи. Крім того, кредитор спадкодавця пропустив встановлений строк пред’явлення вимоги", — пояснили у пресслужбі установи.

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