Рівненський апеляційний суд відмовив у позові банку, який незаконно наполягав на стягненні кредитної заборгованості з доньки нині покійного боржника. Про це повідомляють у пресслужбі установи. Усе через те, що жінка не набула статусу спадкоємця, а тому не зобов'язана виплачувати кредит батька.

Ще у 2014 році нині покійний батько жінки відкрив в одному з банків кредитний рахунок. На день його смерті заборгованість фінансовій установі складала майже всю надану суму.

"Через пів року банк звернувся до доньки боржника з листом-претензією про погашення кредитної заборгованості. А пізніше, через невиконання такої вимоги, до місцевого суду з позовом про стягнення боргу кредитором спадкодавця", — йдеться у повідомленні.

Суд першої інстанції відмовив банку у задоволенні позовних вимог, оскільки відповідачка не набула статусу спадкоємця, а відтак не зобов'язана виплачувати кредит батька.

Рівненський апеляційний суд погодився з рішенням місцевого суду, тому апеляційну скаргу фінансової установи відхилив.

"Суд апеляційної інстанції встановив, що у Спадковому реєстрі спадкова справа після смерті батька жінки не заводилась. Тому вона не набула статусу спадкоємця, не отримала у спадщину майна, а відтак у неї відсутній обов’язок задовольнити вимоги кредитора померлої особи. Крім того, кредитор спадкодавця пропустив встановлений строк пред’явлення вимоги", — пояснили у пресслужбі установи.

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