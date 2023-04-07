За січень-березень 2023 року платники податків Рівненщини сплатили до держбюджету майже 130 мільйонів гривень військового збору. Про це повідомили у пресслужбі ДПС області. Це на 32% більше, аніж за перший квартал торік.

Платники податків Рівненщини скерували до держбюджету 128,7 мільйона гривень військового збору. За даними в.о. начальника ГУ ДПС в області Зої Хоній, порівняно із січнем-березнем 2022 року сума надходжень зросла на 41,4 млн грн, або 32%.

"Така позитивна динаміка сплати цього платежу є, в першу чергу, результатом відповідального ставлення бізнесу до питань офіційного працевлаштування найманих працівників та легальної виплати заробітної плати, оскільки військовий збір утримується саме із зарплати, тобто залежить від доходів, які виплачуються платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму", — йдеться у повідомленні пресслужби ДПС області.

Військовий збір запровадили з серпня 2014 року. Його сплачують резиденти та нерезиденти, які отримають доходи в Україні. Відповідають за сплату збору, при нарахуванні зарплати, роботодавці.

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