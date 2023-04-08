Поліцейські офіцери громад на Миколаївщині від початку повномасштабного вторгнення брали участь в евакуації жителів прифронтових територій. Загалом станом на квітень 2023 року правоохоронці вивезли 2 500 людей. Також поліцейські доставляють до громад продукти, ліки та речі першої потреби.

Про це кореспондентам Суспільного розповів начальник головного управління Національної поліції в Миколаївській області Сергій Шайхет.

"Поліцейські офіцери громади спільно з представниками місцевої влади брали участь в організації евакуації людей із небезпечних територій", — сказав Сергій Шайхет.

За словами Сергія Шайхета, від початку збройної агресії РФ поліцейські офіцери продовжили службу на території своїх громад, забезпечуючи громадську безпеку.

"Патрулюють вулиці населених пунктів, вживають заходи щодо виявлення та припинення правопорушень, в тому числі фактів порушення комендантської години, обмежень щодо торгівлі алкогольними напоями в умовах воєнного стану, фіксують випадки пошкодження майна громадян внаслідок бойових дій", — розповів Сергій Шайхет.

Також правоохоронці допомагають жителям громад з гуманітарним забезпечуванням.

"Крім того, поліцейські офіцери громади беруть участь у доставці хліба, продуктів, ліків та предметів першої необхідності в адміністративні центри громад, у віддалені населені пункти. Здійснюють просвітницьку діяльність — роз’яснюють жителям громад правила мінної небезпеки, поведінки у темну пору доби, необхідності добровільної здачі зброї тощо", — сказав начальник Нацполіції Миколаївщини.

Що відомо

29 громад Миколаївщини долучилися до реалізації проєкту "Поліцейський офіцер громади", який почали впроваджувати у 2020 році. Станом на 2023 рік офіцери працюють в Бузькій, Галицинівській, Олександрівській, Ольшанській, Вознесенській, Коблівській, Шевченківській, Вільнозапорізькій та Кривоозерській громадах.

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