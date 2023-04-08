Сьогодні, 8 квітня у Києві на Софійській площі, у рамках зустрічі родин полонених і зниклих українців, відкрилася вулична виставка малюнків дітей з цих родин "Я чекаю на тебе…". Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

Малюнки дітей, які представили на акції у Києві "Я чекаю на тебе..." Фото: Дарина Коломієць/Суспільне

Назву виставки "Я чекаю на тебе…" діти на своїх роботах змінили та конкретизували, додаючи слова "тату", "мамо", "братику", "сестричко", "дідусю", адже малювали з думкою про рідних, на яких чекають удома.

Малюнки дітей, які представили на акції у Києві "Я чекаю на тебе..." Фото: Дарина Коломієць/Суспільне

За словами директора Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні, Музею Революції Гідності Ігоря Пошивайла, ідея влаштувати таку мистецьку акцію виникла у родини бранців РФ. Вона покликана привернути увагу до тих, хто й досі лишається в російському полоні та чекає обміну.

Акція у Києві "Я чекаю на тебе..." Фото: Дарина Коломієць/Суспільне

"По суті, це дуже емоційна виставка, яка дозволяє нам почути голоси, біль тих дітей, які залишилися без своїх рідних саме через цю війну. І тут представлені їхні роботи. Це своєрідний такий посил до власного батька, мами, дядька, дідуся, бабусі, саме тих людей, які стали заручниками кремлівського режиму. А багато, тих на кого чекають діти, вони зникли безвісти",— каже Ігор Пошивайло.

Катерина та Каріна Аріпови, родичі зниклого безвісті військовослужбовця Фото: Дарина Коломієць/Суспільне

На акцію, зокрема, прийши киянки Катерина та Каріна Аріпови. 11-річна Каріна розповідає, що її батько вважається зниклим безвісти від 6 вересня 2022 року. Він боронив Батьківщину у 108 бригаді. Зазначає, що прийшла сюди аби намалювати тата та Україну.

"Зник на Донеччині у Волноваському районі",— каже його дружина Катерина.

Акція у Києві "Я чекаю на тебе..." Фото: Дарина Коломієць/Суспільне

За даними співорганізатора акції ГО "Вояцький Визвіл", понад 10 000 українських військовослужбовців перебувають у російському полоні.

Родичі полонених під час акції у Києві "Я чекаю на тебе..." Фото: Дарина Коломієць/Суспільне

"Діти особливо переживають і війну, і очікування найрідніших з полону. Тому ми подумали, що це буде корисно і для дітей, і для нас усіх, для обєднання нас. Щоб діти висловилися у такий мистецький спосіб",— каже співорганізаторка акції, очільниця ГО "Вояцький визвіл" Наталія Єпіфанова.

Малюнки дітей, які представили на акції у Києві "Я чекаю на тебе..." Фото: Дарина Коломієць/Суспільне

Наразі на виставці представили 85 малюнків. Збирали їх протягом 2 тижнів від дітей із усієї України.

Малюнки дітей, які представили на акції у Києві "Я чекаю на тебе..." Фото: Дарина Коломієць/Суспільне

Також учасники акції малювали спільну картину. На великому аркуші паперу кожен із них міг щось зобразити чи написати або просто поставити відбиток руки. Це, за замислом організаторів акції, має бути картина мрії кожного з них.

Учасники акції у Києві "Я чекаю на тебе..." створюють спільну картину Фото: Дарина Коломієць/Суспільне

Організатори акції збираються поповнювати виставку новими роботами. Малюнки планується експонувати і в інших містах країни, і, можливо повезуть закордон. У Києві виставка триватиме до 20 квітня.

Що відомо про полонених Росією українців

Станом на початок січня 2023 року у полоні Росії знаходяться 3,4 тисячі українських військових та цивільних, щонайменше 15 тисяч вважаються зниклими безвісти під час повномасштабної війни. Про це Суспільному повідомила уповноважена президента з питань забезпечення прав захисників Альона Вербицька.

31 грудня 2022 року Україна звільнила з російського полону 140 людей, повідомив керівник ОП Єрмак. Серед них є поранені, захисники Маріуполя та острова Зміїний, добровольці Тероборони зі Славутича та військові з Бахмутського напрямку. Також в Україну вдалося повернути пітбуля, який перебував з українськими військовими на "Азовсталі" в Маріуполі.

З 24 лютого 2022 року з російського полону вдалося повернути 1 596 українців. Серед них 187 українських жінок.

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