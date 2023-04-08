В обласному краєзнавчому музеї, що у Кропивницькому, презентували фотовиставку загиблого під Бахмутом бійця з Рівнянської громади Новоукраїнського району Кіровоградської області Олександра Ткаченка. На відкритті виставки, за підрахунками Суспільного, побували понад пів сотні людей, серед яких односельчани й однокласники бійця. Відвідати її можна до 27 квітня.

На виставці, ідея якої належить побратимам загиблого, представили 32 фотографії чорнобильської зони, зроблені Олександром Ткаченком. Усього в доробку бійця їх понад 2,5 тисячі. Організував виставку брат військового Станіслав Прокопчук. Їх він подарував музею: "Багато з тих, хто був сьогодні, не змогли відвідати першу виставку, у Києві, тому я роздрукував ще фотографій для виставки у Кропивницькому".

Фото: Суспільне Кропивницький

Зі слів батька бійця Віталія Ткаченка, найбільше Олександр любив бувати на самоті, найбільше захоплювався фотографією і подорожами. Сказав, що Зона відчуження стала улюбленим місцем сина після переїзду у передмістя Києва Вишневе: "Обирав найскладніші стежки, часто заборонені. Спочатку в "зонку" – як він її називав – ходив сам, потім знайшов друзів-однодумців. Двічі його затримувала поліції, двічі він був у тамтешньому відділку поліції. Вже під час війни в той відділок, у складі батальйону, він возив гуманітарну допомогу. Спілкувався, але вже зовсім по-іншому, з тими, хто колись його затримував. Саша поважав Зону відчуження, казав – те, що робили окупанти, риючи там окопи, Зона їм не пробачить. Після війни мріяв про подорож в Ісландію, в "зонку" планував повернутись після її розмінування".

Востаннє з сином спілкувався, сказав, за день до його загибелі.

Лііворуч – батько бійця Віталій Ткаченко, праворуч – брат Станіслав Прокопчук з родиною. Фото: Суспільне Кропивницький

Вчителька Олександра Ткаченка Тетяна Соколенко розповіла, що на стіні в кімнаті хлопця завжи висіла мапа України, а улюбленим предметом була географія: "Це втілилось у любові до подорожей – він не просто ходив в чорнобильську зону, він вивчав її, фотографував. Мріяв бути професійним фотографом".

Ліворуч – мати бійця Алла Ткаченко. Фото: Суспільне Кропивницький

Зі слів матері бійця Алли Ткаченко, фотографією син захопився після закінчення школи: "Коли бував у чорнобильській зоні по три-чотири дні міг не виходити на зв’язок. Я переживала, але з часом звикла до цього".

Хто такий Олександр Ткаченко

Боєць спецпідрозділу Головного управління розвідки з позивним "Домовий". Народився у селі Рівне Новоукраїнського району на Кіровоградщині, жив у Києві. В перші дні повномасштабного вторгнення РФ в Україну вступив до лав добровольчого батальйону "Реванш", брав участь в обороні Київщини на позиціях у селі Мощун та Гостомельському напрямку. У підрозділі Головного управління розвідки перебував з осені 2022 року. У складі підрозділу його направили на оборону міста Бахмут. Загинув 16 січня 2023-го у 24-річному віці. Попрощалися з Олександром Ткаченком 20 січня у рідному селі.

Прощання з Олександром Ткаченком в селі Рівне / 20 січня 2023 року. Фото: Facebook Рівнянського сільського БК

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