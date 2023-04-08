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На Закарпатті попрощалися із полеглим на війні Ярославом Білаком
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На Закарпатті попрощалися із полеглим на війні Ярославом Білаком

Ганна Попп
  
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На Закарпатті попрощалися із полеглим на війні Ярославом Білаком
Фото: Зарічанська ТГ

У Зарічанській громаді Закарпатської області попрощалися із полеглим на війні — Ярославом Білаком. Про це повідомили на Facebook-сторінц Зарічанської ТГ.

Попрощатися із військовим прийшли рідні, близькі, побратими та знайомі. Поховали Ярослава Білака на сільському кладовищі.

"Громада попрощалася із своїм Героєм, навідником гірсько-штурмового взводу гірського-штурмової роти гірсько-штурмового батальйону старшим солдатом", йдеться у публікації.

Загинув захисник 31 березня 2023 року під час бойових дій в Запоріжжі. Військову службу у ЗСУ Ярослав проходив з серпня 2022 року.

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