ВійнаНовиниРегіониВідеоУкраїна-ЄСТекстиСпортКультураЗима 2023КорупціяЗброяCovid-19
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

28 реальних історій. Українська письменниця в Італії написала книгу про загиблих героїв Херсонщини
Вторгнення Росії в УкраїнуВІЙНАТОП РЕГІОНІВРегіони

28 реальних історій. Українська письменниця в Італії написала книгу про загиблих героїв Херсонщини

Ексклюзивно
Аліна Мокляк
  
·
28 реальних історій. Українська письменниця в Італії написала книгу про загиблих героїв Херсонщини
Книги письменниці Фото: Наталія Хаммоуда/Facebook

Українська письменниця Наталія Хаммоуда присвятила четвертий том свого "Соло надірваних струн" загиблим Героям Херсонщини. Історії, які розповідають вдови і родичі полеглих захисників, стають новелами. З письменницею, яка живе в Італії, поспілкувались кореспонденти Суспільного.

28 новел – 28 реальних історій Героїв Херсонщини. Жанр дозволяє, говорить Наталія Хаммоуда, зробити історії живими. Це не публіцистика, з сухим викладенням автобіографічних даних: народився, став на захист країни, нагороджений. Їй разом із ініціаторкою проєкту Марією Дребіт вдалось знайти та поспілкуватись з рідними Героїв з Херсонської області.

"Назбирали 28 жінок, не тільки жінок, наприклад, були батьки Сторчеуса, був брат Тані Алхімової. Бо якщо є люди, які бажають про свого брата, сестру чи знайомих навіть розповісти, то ми збираємо матеріал завжди реальний. Спілкуюся дуже багато з рідними, додаю колориту кожній історії, щоб дійсно було читати цікаво", — сказала письменниця.

У четвертому томі видання "Соло надірваних струн" про Херсонщину всього 29 новел, одна – повчальна. Не стосується жителів області, але містить мораль і співзвучна ідеї – струни надірвані, але продовжують звучати, говорить Наталія Хаммоуда.

"Таку назву ми обдумували з пані Марією. Вона мала відповідати стану тих дружин, про яких ми будемо писати. І це вони дійсно - надірвані струни, які лишилися без чоловіка, надірвані горем, війною, але вони продовжують звучати, продовжують нести свою правду, чому за що і як йшли чоловіки на війну. І дуже багато з них продовжують справу своїх чоловіків, є також військовими, волонтерами, працюють у військових шпиталях, тобто жінки працюють по тій лінії, вони перейняли той курс, де закінчили їх чоловіки, і продовжують робити їхню справу", — розповіла пані Наталія.

28 реальних історій. Українська письменниця в Італії написала книгу про загиблих героїв Херсонщини
Письменниця Наталія Хаммоуда підписує власну книгу Фото: Наталія Хаммоуда/Facebook

Вже вийшли друком томи про Героїв з Львівщини, Київщини, Луганщини, четвертий – про захисників з Херсонської області. Хоч і не можна виокремлювати якусь особливу новелу, говорить пані Наталія, але одна з історій дуже її вразила — про загиблого Героя Олександра Чуприну.

"Він був одружений вперше, потім – вдруге. І коли я спілкувалася з усією його родиною, то мене вразило, як він зміг вибудувати стосунки між першою дружиною і другою, між дітьми від першого шлюбу і другого, що вони приходять до його матері, своєї свекрухи. Там уже немає різниці, що та вже колишня дружина, а та теперішня, тепер виходить що вони обидві вдови і діти дружать. Це настільки насичена емоціями історія", — сказала Наталія Хаммоуда.

"Соло надірваних струн" - про тридцяти-, сорокарічних людей, які залишали все і ставали на захист країни.

"Я б радила перечитати цю книгу старшим людям, бо у нас таких багато, які дуже плачуть за Радянським Союзом. Вони кажуть: наша молодь не така. Щоб ці люди знали, яка у нас молодь, що вона нічого не боїться, що вона відважна, що вона готова віддавати життя, що для неї девіз - хто як не я, це не просто слова. Він лишає вагітну жінку, дітей, старих батьків, збирає сумку і їде на війну", — зазначила письменниця.

Зараз Наталія Хаммоуда працює над томом про полеглих Героїв з Вінниччини. Пані Марія Дребіт, яка живе у Португалії, пише до кожної новели епіграфи. Потім, за їхнім задумом, коли будуть написані всі заплановані 25 томів, з перших букв епіграфів складуть вірш.

Читайте також

Видання призупинили на рік, а презентацію переносили тричі. У Херсоні презентували збірку місцевих авторів

Концерт у Чорнобаївці. Артисти херсонського театру відвідали жителів деокупованого села

Під час окупації Херсона працювали за українським законодавством: історія тодішнього очільника центру соціальних служб

Російські окупанти уклали "договір" із музеєм у Криму про "зберігання" викрадених із Херсона картин — Соболевський

Оздоровлення дітей чи депортація: куди росіяни вивозять школярів з Херсонщини

У Херсоні дерусифікують близько 100 вулиць

Обстріли машини швидкої допомоги, убезпечення пам'ятників. 409 день війни: хроніка подій в Херсонській області

Читайте нас у Telegram: Суспільне Херсон

Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber

Дізнайтесь більше
Повернення депортованих дітей, сотні БТР від Польщі, бої за Мар'їнку та Бахмут. 410 день війни. Онлайн
Повернення депортованих дітей, сотні БТР від Польщі, бої за Мар'їнку та Бахмут. 410 день війни. Онлайн
Обстріли машини швидкої допомоги, убезпечення пам'ятників. 409 день війни: хроніка подій в Херсонській області
Обстріли машини швидкої допомоги, убезпечення пам'ятників. 409 день війни: хроніка подій в Херсонській області
&quot;Важливо було вписати Чорнянку в контекст українського футуризму&quot;. В Естонії проходить виставка, пов'язана з Херсонщиною
"Важливо було вписати Чорнянку в контекст українського футуризму". В Естонії проходить виставка, пов'язана з Херсонщиною
Головні новини Харкова та області 8 квітня: хроніка
Головні новини Харкова та області 8 квітня: хроніка
На початок