Українська письменниця Наталія Хаммоуда присвятила четвертий том свого "Соло надірваних струн" загиблим Героям Херсонщини. Історії, які розповідають вдови і родичі полеглих захисників, стають новелами. З письменницею, яка живе в Італії, поспілкувались кореспонденти Суспільного.

28 новел – 28 реальних історій Героїв Херсонщини. Жанр дозволяє, говорить Наталія Хаммоуда, зробити історії живими. Це не публіцистика, з сухим викладенням автобіографічних даних: народився, став на захист країни, нагороджений. Їй разом із ініціаторкою проєкту Марією Дребіт вдалось знайти та поспілкуватись з рідними Героїв з Херсонської області.

"Назбирали 28 жінок, не тільки жінок, наприклад, були батьки Сторчеуса, був брат Тані Алхімової. Бо якщо є люди, які бажають про свого брата, сестру чи знайомих навіть розповісти, то ми збираємо матеріал завжди реальний. Спілкуюся дуже багато з рідними, додаю колориту кожній історії, щоб дійсно було читати цікаво", — сказала письменниця.

У четвертому томі видання "Соло надірваних струн" про Херсонщину всього 29 новел, одна – повчальна. Не стосується жителів області, але містить мораль і співзвучна ідеї – струни надірвані, але продовжують звучати, говорить Наталія Хаммоуда.

"Таку назву ми обдумували з пані Марією. Вона мала відповідати стану тих дружин, про яких ми будемо писати. І це вони дійсно - надірвані струни, які лишилися без чоловіка, надірвані горем, війною, але вони продовжують звучати, продовжують нести свою правду, чому за що і як йшли чоловіки на війну. І дуже багато з них продовжують справу своїх чоловіків, є також військовими, волонтерами, працюють у військових шпиталях, тобто жінки працюють по тій лінії, вони перейняли той курс, де закінчили їх чоловіки, і продовжують робити їхню справу", — розповіла пані Наталія.

Письменниця Наталія Хаммоуда підписує власну книгу Фото: Наталія Хаммоуда/Facebook

Вже вийшли друком томи про Героїв з Львівщини, Київщини, Луганщини, четвертий – про захисників з Херсонської області. Хоч і не можна виокремлювати якусь особливу новелу, говорить пані Наталія, але одна з історій дуже її вразила — про загиблого Героя Олександра Чуприну.

"Він був одружений вперше, потім – вдруге. І коли я спілкувалася з усією його родиною, то мене вразило, як він зміг вибудувати стосунки між першою дружиною і другою, між дітьми від першого шлюбу і другого, що вони приходять до його матері, своєї свекрухи. Там уже немає різниці, що та вже колишня дружина, а та теперішня, тепер виходить що вони обидві вдови і діти дружать. Це настільки насичена емоціями історія", — сказала Наталія Хаммоуда.

"Соло надірваних струн" - про тридцяти-, сорокарічних людей, які залишали все і ставали на захист країни.

"Я б радила перечитати цю книгу старшим людям, бо у нас таких багато, які дуже плачуть за Радянським Союзом. Вони кажуть: наша молодь не така. Щоб ці люди знали, яка у нас молодь, що вона нічого не боїться, що вона відважна, що вона готова віддавати життя, що для неї девіз - хто як не я, це не просто слова. Він лишає вагітну жінку, дітей, старих батьків, збирає сумку і їде на війну", — зазначила письменниця.

Зараз Наталія Хаммоуда працює над томом про полеглих Героїв з Вінниччини. Пані Марія Дребіт, яка живе у Португалії, пише до кожної новели епіграфи. Потім, за їхнім задумом, коли будуть написані всі заплановані 25 томів, з перших букв епіграфів складуть вірш.

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