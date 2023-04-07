Прилучанка Анна Голуб перетворила на власну справу своє хобі з випікання тортів та тістечок. Подала заявку на державну програму "єРобота", підготувала проєкт і отримала грант на 149 тисяч гривень.

Робочий день Анни починається о 8-й ранку, а завершується в залежності від кількості замовлень. На кухні вона працює одна. Професійну техніку та меблі з нержавійки закупила за грантові кошти. На них також орендувала приміщення на перші шість місяців.

"Проходило багато етапів перевірок, оцінювали мій бізнес-план, те, як я пройшла співбесіду. Дочекалася — в кінці жовтня прийшла відповідь: "Вашу заявку схвалено, чекайте гроші". Під ялиночку гроші прийшли, 30 грудня, якраз в останній робочий день минулого року", — розповідає підприємиця.

Ще майже два місяці пішло на те, щоб відкрити кондитерську.

Анна Голуб. ФОТО: Суспільне Чернігів

"Зараз ми активно готуємося до Великодня. Пекли, пропрацьовували паски. Тому що нове місце, нові духові шафи. Треба все це пропрацювати".

За словами Анни, все зароблене вона реінвестує у розвиток свого бізнесу.

"Коли вам дають такий шанс у житті, то я думаю ним варто скористатися. Коли ти працюєш на себе, ти знаєш, для чого ти працюєш, який результат ти хочеш отримати".

У Прилуцькій філії обласного центру зайнятості кажуть, що минулого року можливостями державної програми "єРобота" скористалися троє прилучан. Двоє брали кошти на розвиток власної справи, один — відкрив бізнес з самого початку.

Сергій Лутченко. ФОТО: Суспільне Чернігів

"Держава надає кошти в розмірі до 250 тисяч гривень на розвиток власної справи, придбання обладнання, оренди, матеріалів. Люди, які скористалися мікрогрантом, зобов'язані створити нові робочі місця. Якщо сума до 150 тисяч, то роботодавець зобов'язаний створити одне робоче місце, якщо до 250 тисяч — то там два робочих місця", — говорить заступник директора Прилуцької філії Чернігівського обласного центру зайнятості Сергій Лутченко.

За його словами, допомога надається на три роки. Якщо протягом цього часу фізична особа-підприємець, яка взяла мікрогрант, сплачує податки до бюджету на суму менше, ніж сума мікрогранту, то різницю роботодавець зобов'язаний повернути до бюджету. Якщо сплачує більше — нічого повертати не потрібно.

Цього року прилучани продовжують подавати заявки на отримання мікрогранту, деякі отримали погодження їх бізнес-планів, каже Лутченко. Проте грошей ще не отримали.

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