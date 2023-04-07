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Двоє чоловіків загинули на Чернігівщині під час розбирання будівлі покинутої ферми
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Двоє чоловіків загинули на Чернігівщині під час розбирання будівлі покинутої ферми

Денис Шапошніков
  
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Двоє чоловіків загинули на Чернігівщині під час розбирання будівлі покинутої ферми
ФОТО: Головне управління ДСНС України в Чернігівській області

У селі Дмитрівка Менської громади на території покинутої ферми загинули двоє чоловіків. Їх придавило залізобетонними конструкціями. Про це Суспільному повідомила речниця ДСНС області Ірина Щукіна.

За її словами, ці двоє чоловіків зникли ще 5 квітня. Тоді їх почали розшукувати родичі.

Знайшли загиблих вдень 7 квітня на території покинутої ферми.

Будівля покинутої ферми після руйнування залізобетонних конструкцій
Будівля покинутої ферми після руйнування залізобетонних конструкцій. ФОТО: Головне управління ДСНС України в Чернігівській області

З-під завалів тіла діставали рятувальники 10-ї Державної пожежно-рятувальної частини з міста Мена.

За попередньою інформацією, загиблі намагалися розібрати будівельні конструкції покинутої ферми.

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