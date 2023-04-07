Японія планує вести переговори про ризики штучного інтелекту на саміті G7

Японія має намір провести дискусію щодо застосування штучного інтелекту та його ризиків на зустрічі міністрів "Групи семи" (G7) з цифрових питань, яку країна буде приймати наприкінці квітня, заявив міністр зв'язку Такеакі Мацумото.

Про це повідомляє агентство Kyodo News.

Революція штучного інтелекту, виключно з появою чат-ботів, таких як ChatGPT, принесла з собою низку проблем, таких як несанкціонований збір особистих даних та його вплив на навчальне середовище.

Міністр Такеакі Мацумото підкреслив важливість багатосторонніх зусиль у застосуванні та регулюванні штучного інтелекту, заявивши, що Японія "хотіла б оголосити дискусію, щоб її аналіз та перевірка могли відбуватися в рамках міжнародної системи".

1 квітня Італія стала першою західною країною, яка заблокувала чат-бот ChatGPT. Національне управління із захисту персональних даних обмежило доступ до ресурсу через занепокоєння щодо проблем з конфіденційністю.

У статті йдеться, що японські чиновники 6 квітня заявили, що міністерство освіти прагне сформулювати рекомендації щодо використання ChatGPT та інших чат-ботів зі штучним інтелектом у школах до березня наступного року, оскільки "зростає занепокоєння щодо їх впливу на навички письма та мислення учнів".

"Я усвідомлюю, що швидкий розвиток штучного інтелекту та його використання підняли такі питання, як його поганий вплив на суспільство у разі зловживання, а також збір персональних даних", — сказав Мацумото.

Міністр цифрових технологій Японії також Таро Коно сподівається, що "Група семи" висловить "одностайну позицію з цього приводу".

ChatGPT доступний в Україні

18 лютого міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що ChatGPT став доступний в Україні. Але програма не працюватиме на тимчасово окупованих Росією територіях України, аби нею не скористались військові РФ.

Що таке чат-бот ChatGPT

ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer) — чат-бот зі штучним інтелектом, розроблений OpenAI — дослідницька лабораторія, що вивчає штучний інтелект. Серед її співвласників Ілон Маск.

Чат-бот може генерувати тексти на задані теми та відповідати на питання зрозумілою мовою. ChatGPT вважають найпрофесійнішим чат-ботом, але він може давати неправдиву та упереджену відповідь.

"Попри те, що ми вживаємо заходів безпеки, система може час від часу генерувати неправильну або оманливу інформацію та створювати образливий або упереджений вміст", — повідомляють в GPT.

ChatGPT представили наприкінці листопада 2022 року, за тиждень бот мав понад 1 млн користувачів. У січні 2023-го ChatGPT досяг 100 млн активних користувачів. Спочатку бот був доступний безплатно, згодом компанія заявила про запуск підписки на ChatGPT у США вартістю $20.

Розробник чат-бота заборонив деяким окремим країнам користуватися своїми сервісами відповідно накладених санкцій, тож в Росії він недоступний.

Наприкінці лютого влада Китаю заборонила місцевим технологічним компаніям пропонувати користувачам доступ до чат-бота ChatGPT у своїх сервісах.

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