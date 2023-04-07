У "Київ Цифровий" стартувало голосування щодо дерусифікації міських об’єктів

У додатку "Київ Цифровий" стартувало рейтингове електронне голосування щодо перейменування ще 27 міських об’єктів, назви яких пов’язані з РФ та її сателітами. Як повідомили у Київській міській раді, голосування триватиме до 16 квітня.

Планують перейменувати такі вулиці: Совхозу, Спартаківська, Миколи Краснова, Комбінатна, Гвардійська, Отто Шмідта, Бажова, Травнева, Олександра Блока, Салтикова-Щедріна, Пржевальського, Михайла Драгомирова, Маяковського, Повітрофлотська та Лермонтовська.

Також змінити назву хочуть у парку імені Пушкіна, Генерала Потапова та "Таращанець".

Інші назви можуть мати сквери Трудової Слави, ім. Чкалова, ім. Феодори Пушиної, проспекти Правди та Повітрофлотський, провулок Ватутінський та 1, 2 та 3 провулки Крилова.

Як зазначив заступник міського голови Володимир Бондаренко, перед тим, як влада прийме рішення перейменування, депутати хочуть почути думку громадськості.

"Кожен мешканець шляхом електронного голосування може обрати той варіант, який, на його думку, найбільш вдалий для перейменування конкретної вулиці, провулка, проспекту, скверу або парку. Спільно ми назавжди позбуваємось відбитків радянського та імперського минулого на карті столиці", – наголосив заступник міського голови Володимир Бондаренко.

Для того, щоб проголосувати в додатку "Київ Цифровий":

– обирайте "Електронна демократія" ⟶ "Опитування";

– переглядайте перелік назв і натискайте "Проголосувати".

Що відомо про застосунок "Київ Цифровий"

"Київ Цифровий" — мобільний застосунок, створений у 2021 році на заміну Kyiv Smart City.

Протягом 2022 року у застосунку "Київ Цифровий" з'явилося 7 нових функцій. Зокрема, підключено оплату банківською карткою та гаджетами з NFC на всіх маршрутах і видах комунального громадського транспорту.

16 листопада Київ отримав нагороду "World Smart City Award Special Recognition" за міський застосунок "Київ Цифровий". Нагородження відбулося на конгресі Smart City Expo в Барселоні.

Читайте також

Коли станції київського метро можуть отримати нові назви

Більше не площа Льва Толстого: у Києві перейменували ще 16 вулиць