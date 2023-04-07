У трьох громадах Кіровоградщини вкрали понад 1,5 тонни трансформаторної оливи

У трьох громадах Новоукраїнського району Кіровоградської області вкрали 1578 кілограмів трансформаторної оливи з трансформаторних підстанцій підприємства "Кіровоградобленерго". Про це Суспільному розповіла речниця підприємства Олена Данильченко. За інформацією речниці поліції регіону Віталіни Бевзенко, справи розслідують за частиною 4 статті "Крадіжка".

Сім крадіжок відбулося у лютому, чотири з яких протягом однієї доби, дві – 12 березня 2023 року, розповіла речниця Кіровоградобленерго.

23 лютого 100 кілограмів трансформаторної оливи вкрали з підстанції у селі Розсохуватка Злинської громади. Сума збитків – 3837 гривень 68 копійок.

24 лютого 178 кілограмів трансформаторної оливи вкрали з підстанції у селі Калаколове Смолінської громади. Сума збитків – 2156 гривень.

26 лютого 170 кілограмів трансформаторної оливи вкрали з підстанції у селі Михайлівка Глодоської громади. Сума збитків – 4250 гривень.

26 лютого 209 кілограмів трансформаторної оливи вкрали з підстанції у селі Вербівка Глодоської громади. Сума збитків – 5225 гривень.

26 лютого 209 кілограмів трансформаторної оливи вкрали з підстанції у селі Мар’янівка Глодоської громади. Сума збитків – 5225 гривень.

26 лютого 210 кілограмів трансформаторної оливи вкрали з підстанції у селі Злинка Злинської громади. Сума збитків – 4527 гривень 60 копійок.

27 лютого 142 кілограми трансформаторної оливи вкрали з підстанції у селі Розсохуватка Злинської громади. Сума збитків – 3061 гривень 52 копійки.

12 березня у селі Плетений Ташлик Злинської громади з двох трансформаторних підстанцій вкрали по 180 кілограмів оливи.

"Крадіжки трансформаторної оливи скоїли, просвердливши шуруповертом отвори в нижній частині трансформаторів. В деяких випадках додатково свердлили отвори з торцевої частини трансформаторного баку. На землі, біля трансформаторних підстанцій лишились залишки розлитої оливи. Внаслідок крадіжок жителі громад залишались без електричної енергії",– розповіла Олена Данильченко.

Отвір в нижній частині трансформатора. Фото пресслужби "Кіровоградобленерго"

Речниця поліції в області сказала, що справу розслідують за статтею "Крадіжка, вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану". Санкція статті – позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

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