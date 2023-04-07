Житель Кропивницького створив ботоферму для інформаційних диверсій проти України. Чоловік переїхав на Кіровоградщину з Запоріжжя після початку повномасштабного вторгнення. Про це Суспільному розповіла речниця управління Служби безпеки України в регіоні Юлія Ткач.

Ботоферма містила понад три тисячі фейкових акаунтів у соціальних мережах. Їх чоловік почав продавати через даркнет. Основними його "клієнтами" були представники російських спецслужб, а також підконтрольні їм прокремлівські пропагандисти.

"Боти потрібні були російським спецслужбам для розгону дезінформації нібито від імені українських громадян про ситуацію на фронті, а також для спроб дискредитації підрозділів Сил оборони", – говорить Юлія Ткач.

Житель Кіровоградщини створив понад три тисячі фейкових ботів. Фото: СБУ

Середня вартість одного боту – 200 гривень. Загалом чоловік запланував продати таких анонімних акаунтів на загальну суму більше ніж пів мільйона гривень.

Чоловік встановив обладнання в орендованій квартирі одного зі спальних районів обласного центру. Під час обшуку там виявили комп’ютерну техніку, спеціалізоване обладнання, три тисячі SIM-карток.

Під час обшуку виявили техніку й три тисячі SIM-карток. Фото: СБУ

Слідчі Служби безпеки повідомили чоловікові про підозру за статтею 436-2 Кримінального кодексу України "Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників". Ця стаття передбачає покарання до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зі слів Юлії Ткач, вирішують щодо додаткової кваліфікації злочинних дій чоловіка й обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.

Відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не доведуть в законному порядку і встановлять обвинувальним вироком суду.

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