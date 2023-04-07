Житель Кропивницького створив ботоферму для інформаційних диверсій проти України. Чоловік переїхав на Кіровоградщину з Запоріжжя після початку повномасштабного вторгнення. Про це Суспільному розповіла речниця управління Служби безпеки України в регіоні Юлія Ткач.
Ботоферма містила понад три тисячі фейкових акаунтів у соціальних мережах. Їх чоловік почав продавати через даркнетПовністю анонімна, нерегульована і нікому не підконтрольна частина інтернету. Основними його "клієнтами" були представники російських спецслужб, а також підконтрольні їм прокремлівські пропагандисти.
"Боти потрібні були російським спецслужбам для розгону дезінформації нібито від імені українських громадян про ситуацію на фронті, а також для спроб дискредитації підрозділів Сил оборони", – говорить Юлія Ткач.
Середня вартість одного боту – 200 гривень. Загалом чоловік запланував продати таких анонімних акаунтів на загальну суму більше ніж пів мільйона гривень.
Чоловік встановив обладнання в орендованій квартирі одного зі спальних районів обласного центру. Під час обшуку там виявили комп’ютерну техніку, спеціалізоване обладнання, три тисячі SIM-карток.
Слідчі Служби безпеки повідомили чоловікові про підозру за статтею 436-2 Кримінального кодексу України "Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників". Ця стаття передбачає покарання до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Зі слів Юлії Ткач, вирішують щодо додаткової кваліфікації злочинних дій чоловіка й обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.
Відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не доведуть в законному порядку і встановлять обвинувальним вироком суду.
Читайте також
- Що таке даркнет і чи справді він такий небезпечний
- Жителі Кіровоградщини можуть блокувати через чат-бот кіберполіції пропаганду Росії та фейки
- Житель Кіровоградщини служить в незаконному формуванні "днр". Йому повідомили про підозру у держзраді
Повідомляйте про події з життя вашого міста чи селища у Кіровоградській області за цим посиланням
Підписуйтеся на новини Суспільне: Кропивницький у Вайбері, Телеграм, Інстаграм та Ютуб