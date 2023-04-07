Міжнародна благодійна організація "4 лапи" зорганізувала для дітей-переселенців із Маріуполя заняття з каністерапії. У такий спосіб хочуть допомогти дітям, які тікали з-під обстрілів, розповіла Суспільному психологиня "ЯМаріуполь. Вінниця" Галина Кирпач.

Собаку каністерапевта по кличці "Буся" до Вінниці зі Львова привезли волонтери. Їй 5 років. Останніх два роки собаку залучають до терапії.

Фото: Суспільне Вінниця

Для дітей-переселенців з Маріуполя це третє заняття. Протягом 40 хвилин діти опановують правила спілкування з собаками, розповіла представниця міжнародної благодійної організації "4 лапи" Наталя Сорокіна.

"Ми вчимо як правильно спілкуватись з собаками. Адже на вулиці не всі собаки лагідні. Але якщо діти знатимуть як поводитися з твариною, вона не становитиме небезпеки. Вони можуть тут розслабитись", — розповіла Наталя Сорокіна.

Фото: Суспільне Вінниця

Заняття з каністерапії для дітей-переселенців зорганізовують раз на тиждень. Таке спілкування з собакою допомагає дітям розкритися, зазначила психологиня центру "ЯМаріуполь. Вінниця" Галина Кирпач.

"Діти міняються, вони стають захищеними, тому що з тваринами вони можуть бути самими собою. Спілкування з живою природою допомагає їм заспокоїтись внутрішньо. Також ми спілкуємося з батьками і вирішуємо проблему", — пояснила психологиня.

Фото: Суспільне Вінниця

Бабуся восьмирічного Святослава Ольга Шереметьєва розповіла, дотепер її онук боявся собак.

"Святік боїться собак з дитинства. Страх у нього. А зараз він сам виявив бажання поспілкуватися з собакою. Я вважаю, що це дуже добре", — зазначила Ольга Шереметьєва.

"Вона ласкава, не кусається, виконує команди. Я такої ніколи не зустрічав, вона така мила", — розповів відвідувач заняття з каністерапії Святослав Коровін.

Занаття безкоштовні. Наразі їх відвідує 25 дітей від 4 до 16 років. Зареєструватися на них можна на телеграм-каналі центру "ЯМаріуполь. Вінниця".

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