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Наловив риби на майже 200 тисяч гривень: на Дніпропетровщині затримали підозрюваного в браконьєрстві
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Наловив риби на майже 200 тисяч гривень: на Дніпропетровщині затримали підозрюваного в браконьєрстві

Ольга Вагнер
  
Наловив риби на майже 200 тисяч гривень: на Дніпропетровщині затримали підозрюваного в браконьєрстві
Фото: Дніпропетровський рибоохоронний патруль

На Кам’янському водосховищі затримали підозрюваного у браконьєрстві, він виловив риби на майже 170 тисяч гривень. Про це йдеться на сайті Дніпропетровського рибоохоронного патруля.

За повідомленням, 6 квітня рибпатрульні Дніпропетровщини побоизу села Мишурине затримали чоловіка, який виловлював рибу з гумового човна забороненими знаряддями – 2 сітками. У такий спосіб йому вдалося добути 50 кілограмів риби, а саме: плітки, плоскирки, карася сріблястого, окуня та ляща. Збитки, завдані рибним запасам, становлять 169609 гривень.

На чоловіка склали адмінпротокол. Матеріали справи готують для передання до слідчих органів для відкриття провадження за статтею 249 Кримінального кодексу (незаконне зайняття рибним промислом). Чоловікові загрожує обмеженням волі на строк до трьох років.

Човен, знаряддя лову та рибу в нього вилучили.

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