Колишнього "вагнерівця" Андрія Медведєва затримали у Швеції — ЗМІ

Колишнього командира ПВК "Вагнер" Андрія Медведєва, який утік до Норвегії та у січні попросив там політичного притулку, затримали у Швеції.

Про це пише видання Dagbladet.

За інформацією правозахисної організації Gulagu.net, яка допомогла йому втекти з Росії, Андрій Медвєдєв їхав автобусом з Норвегії до Швеції, бо йому сказали, що "там сигарети коштують удвічі дешевше". Але колишній член ПВК "Вагнер" не має дозволу на вʼїзд до Швеції, тому його затримали.

Адвокат Медвєдєва Бриньюльф Ріснес підтвердив факт затримання.

"Він думав, що міг поїхати до Швеції. На жаль, шукачі притулку не мають можливості це зробити. Він вибачається за це непорозуміння і сподівається, що незабаром його відправлять назад до Норвегії", — сказав Ріснес.

Що відомо про Андрія Медведєва

16 січня влада Норвегії повідомила, що колишній високопоставлений член ПВК "Вагнер" Андрій Медведєв попросив притулку в країні після того, як нелегально перетнув кордон королівства. Норвезький адвокат Медведєва Брінюльф Ріснес підтвердив, що його клієнт перебуває в Норвегії й попросив притулку.

Справу передали норвезькій імміграційній поліції, а чоловіка перевели в Осло. Там його помістили в центр для порушників міграційного законодавства. Поліція Норвегії відмовилася коментувати цей випадок.

У середині січня поліція Норвегії заявила про чоловіка, який незаконно в'їхав з Росії, перетнувши кордон двох країн. Тоді повідомлялося про затриманого прикордонниками іноземця. Він відвідав приватний будинок у прикордонній зоні і попросив про допомогу. Поліція повідомила, що пізно ввечері в четвер їх попередили російські прикордонники, які виявили сліди на снігу, що хтось міг незаконно перетнути кордон.

ЗМІ вважають, що ця людина була Медведєвим. Він, за повідомленням норвезького інформаційного агентства NTB, перебуває в бігах з тих пір, як втік з ПВК "Вагнер" 6 липня. Чоловік заявив російській правозахисній групі, що готовий розповісти все, що знає про ПВК, її діяльність та її власника Євгена Пригожина — мільйонера, який має зв'язки з президентом Росії Володимиром Путіним.

16 грудня Медведєв, який був, зокрема, екскомандиром вбитого Євгена Нужина, заявив, що йому відомо щонайменше про 10 випадків, коли "вагнерівці" страчували своїх найманців, які відмовлялися брати участь у бойових діях. Він також зазначив, що завербовані найманці Вагнера не отримують грошей, а їхні родичі також не отримують обіцяних виплат за загиблих.

Що відомо про участь ПВК "Вагнер" у війні проти України та використання ув'язнених

У британській розвідці зазначають, що ПВК "Вагнер" налічує до 50 тис. бійців в Україні та є ключовим компонентом російської кампанії проти українських військ.

Бойовики "Вагнера" вели тривалий виснажливий бій з українськими силами, перед тим, як вони зайняли місто Соледар і зараз беруть участь у штурмі Бахмута та навколишніх сіл.

Центр національного спротиву повідомив, що росіяни кидають в бій бійців ПВК "Вагнер", яких Євгеній Пригожин завербував у російських в’язницях. Загалом окупанти завербували 23 тисячі ув’язнених, яких використовують при штурмі як "гарматне м’ясо"

З ув’язнених формують штурмові загони, при штурмі використовують аеророзвідку, завдяки яким командири груп спостерігають за діями "підлеглих". При цьому, ці втрати не деморалізують ПВК "Вагнер", адже кваліфікований особовий склад й керівництво не бере участь в штурмі, зазначили в ЦНС.

Як стверджує Міноборони Великої Британії, останніми місяцями ПВК "Вагнер" розробила "жорстоку" наступальну тактику, у якій велику кількість погано навчених засуджених використовує як витратний матеріал, щоб зберегти досвідчених командирів та бронетехніку.

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