Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський у п’ятницю, 7 квітня, зустрічається зі своїм польським колегою Робертом Телусом на польсько-українському кордоні. Про це повідомляється на сайті польського уряду. Тема зустрічі — ввезення зерна з України.

“На кордоні ми зустрінемося з міністром сільського господарства України Миколою Сольським, щоб дізнатися більше про пропозиції української сторони щодо експорту сільськогосподарської продукції з цієї країни”, — зазначив Телус напередодні на засіданні Урядової антикризової групи.

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Як повідомляє PolskieRadio24, переговори заплановані на прикордонному переході Дорогуськ-Ягодзин у Люблінському воєводстві.

“Темою обговорення стануть можливі шляхи пом’якшення кризи на внутрішньому ринку зерна шляхом обмеження імпорту української агропродукції до Польщі”, — пише PolskieRadio24.

Польська та українська сторони шукають шляхи вирішення проблем фермерів через наплив сільськогосподарської продукції – зокрема зернових – з України, відзначають польські журналісти. Роберт Телус, призначений напередодні міністром сільського господарства, підкреслив, що це питання є для нього пріоритетним.

Ротації у аграрному міністерстві відбулися, тому що у середу міністр сільського господарства Польщі Генрик Ковальчик подав у відставку. Це сталося на тлі зростання невдоволення серед фермерів щодо впливу імпорту українського зерна на ціни.

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Що відомо про постачання українського зерна через Польщу

У четвер, 6 квітня, речник польського уряду Петро Мюллер заявив, що українське зерно, яке транспортують через Польщу до третіх країн, не розвантажуватиметься на території країни.

Під час візиту президента України до Польщі 5 квітня Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький обговорили ввезення українського зерна до Європейського Союзу через Польщу, на який скаржилися місцеві фермери. За словами Зеленського, вони знайшли вихід.

"Ми обговорювали питання щодо наших фермерів – польських і українських. Ми знайшли вихід. Я вважаю, що найближчими днями, тижнями ми остаточно розв’яжемо всі питання, тому що не може бути будь-яких складнощів між такими близькими партнерами й реальними друзями, як Польща та Україна", — сказав Зеленський.

Водночас президент не уточнив, про який саме вихід ідеться.

30 березня Моравецький заявив, що в уряді Польщі планують розробити правила, які дозволять обмежити ввезення українського збіжжя до країни, бо "це зерно сьогодні дестабілізує наш ринок". У Єврокомісії заявили, що віддані подальшій підтримці України, однак імпорт українського збіжжя чинить тиск на сусідні країни, які фактично "завалені" українським зерном.

28 березня стало відомо, що Румунія і Польща ведуть переговори з Європейською комісією щодо механізмів відстеження експорту українського зерна, щоб гарантувати, що місцеві фермери не постраждають від потоку дешевого імпорту.

Після повномасштабного вторгнення Росії українські порти у Чорному морі були заблоковані, через що Україна, один із найбільших у світі експортерів зерна, була змушена шукати альтернативні маршрути постачання, зокрема через Польщу та Румунію.

Протягом 2022-го Польща та Румунія спільно сприяли експорту зернових з України. Додаткова пропозиція зерна на їхніх ринках спричинила тиск на фермерів, оскільки вплинула на ціни та можливості зберігання зернових. У двох країнах відбувалися місцеві протести проти урядів.

За оцінками Європейської комісії, фермери з Польщі, Румунії, Угорщини, Болгарії та Словаччини втратили 417 мільйонів євро від напливу дешевшого українського зерна на їхні ринки.

Що відомо про "зернову угоду"

22 липня 2022 року у Стамбулі Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про розблокування портів та вивезення українського зерна. Таку ж угоду підписала Росія.

29 жовтня 2022 року Російська Федерація заявила, що припиняє участь у "зерновій угоді" підписаній Україною, Росією, Туреччиною та ООН у Стамбулі, яка передбачає розблокування українських портів. Причина — нібито атака кораблів Чорноморського Флоту 29 жовтня вранці.

2 листопада Росія відновила свою участь у "зерновій угоді".

17 листопада угоду продовжили на чотири місяці.

18 березня міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що угоду продовжили на 120 днів.

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