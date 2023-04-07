Ще понад сотня жителів Кривого Рогу готові прихистити у себе переселенців

Повідомлення про розміщення у своєму житлі внутрішньо переміщених осіб у квітні 2023 року подали ще 111 жителів Кривого Рогу. Про це сказано на сайті Криворізької міської ради.

Також можливістю подати заяву на компенсацію за програмою "Прихисток" за березень скористались 2475 криворіжців. Майже дві тисячі — звернулися у квітні.

Лідером з прийому заяв у квітні поки є Головний офіс Центру "Віза" – до нього звернувся 381 заявник, зокрема приїжджали власники житла і з віддалених районів міста.

У Покровському районі прийняли 327 заяв, Довгинцівському – 269 заяв.

750 заяв на компенсацію в цьому місяці подано онлайн.

Що відомо

У Кривому Розі за національною програмою "Прихисток" 4050 родин місцевих жителів надали свої квартири для понад 11,5 тисяч переселенців.

До служби зайнятості Кривого Рогу протягом 2022 року за працевлаштуванням звернувся 1 721 переселенець. Із них статус безробітного отримали 1397 людей, отримували допомогу по безробіттю – 1 267, пройшли професійну підготовку – 20.

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