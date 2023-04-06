Як часто варто сповідатися та причащатися. Пояснює священник ПЦУ з Рівного

Здебільшого люди у Рівному сповідаються та причащаються у час Великого посту, хоча йти до сповіді потрібно якомога частіше, особливо тоді, коли людина відчуває гріх. Про це Суспільному сказав священник Свято-Воскресенського собору ПЦУ Василь Рудніцький. Він розповів про те, наскільки часто можна сповідатися та йти до Причастя.

Про таїнства сповіді та Причастя

"Говорячи про сповідь та Причастя, ми повинні розуміти, що це різні таїнства і вони роздільні. Згідно з традицією, яка склалася, ці таїнства зараз поєднуються в церкві, коли людина йде до сповіді, а пізніше — до Причастя.

Зараз, в час Великого посту, ми бачимо, що багато людей приходить до сповіді, тому що так традиційно або так навіть модно. Але насправді людина повинна якомога частіше братися до сповіді, тому що кожен з нас фактично кожного дня чинить той чи інший гріх. І от власне гріх – це те, що нас віддаляє від Бога. І тому ми повинні якомога частіше приходити до сповіді, щоб очищати свою душу від гріхів, щоб в нашому серці замість гріха жив Христос.

Кожна людина сама для себе повинна в першу чергу вирішити, наскільки їй часто треба приходити до таїнства покаяння. Тому що ми через це покаяння просимо у Бога прощення. Сповідь – це те, що нас примирює з Богом, і через сповідь ми очищаємося від наших гріхів".

Наскільки часто можна сповідатися та причащатися

"Кожна людина повинна для себе прийняти, як часто вона грішить. В древності взагалі, якщо говорити про Причастя, то люди очищалися фактично кожної літургії. Навіть було таке правило, що якщо двічі без поважної причини ти не причащався, то тебе могли навіть відлучити від церкви.

Зараз ми бачимо трішки інше, тому що люди приходять до Причастя набагато рідше, а в більшості випадків — взагалі тільки перед Пасхою, бо така традиція склалася в народі.

Але насправді сповідь і Причастя – це є одні з основних таїнств. Всі таїнства важливі для людини, але це — одні з основних. По-перше, ми примиряємося з Богом через сповідь, по-друге, через Причастя ми вже тут на землі з'єднуємося з Богом, тому що Господь, власне, і дав нам причастя, дав нам своє тіло, свою кров для того, щоб ми вже тут на землі могли з Ним з'єднатися".

Як підготуватися до сповіді та причастя

"До сповіді людина повинна собі пригадати гріхи, які вона мала від останнього цього таїнства. Щоб таким чином себе підготувати, обдумати своє життя, щоб, прийшовши до сповіді, вона могла перед Богом ті гріхи сказати.

А якщо ми говоримо про Причастя, до цього таїнства є молитви, є навіть цілий канон, який читається перед Причастям. До Причастя треба попостити хоча б три дні строгим постом. Ми повинні пам'ятати, що піст — це не лише обмеження у їжі. Під час нього ми повинні також присвятити час молитві. Але якщо здоров'я не дозволяє дотримуватись тілесного посту, можна його замінити суто молитвами.

Практикується також, що людина, коли готується, тезисно собі щось записує. Але ні в якому разі записки не зможуть замінити сповідь. Це просто для нагадування. Бо буває, люди собі щось запишуть і прочитають, але вони не усвідомлюють того, що прочитали. Сповідь має бути від щирого серця".

Чи можна посповідатися, але не причащатися

"Так, можна посповідатися і не причащатися, а можна — навпаки. Є такі випадки, коли людина, за благословення свого духовника, може, наприклад, причащатися у якийсь певний період часу. Тому що, наприклад, людина відчуває, що вона не має ніяких гріхів, нещодавно сповідалася, то вона може братися до таїнства Причастя. Але, звісно, бажано, щоб це Причастя ми приймали на чисту душу, на чисте серце, тому нам бажано було сповідатися перед цим".

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