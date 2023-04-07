Рівнерада не змогла зібрати кворум на позачергове засідання 7 квітня, де мали розглянути припинення права користування земельними ділянками релігійним громадам УПЦ МП. Із 23 необхідних 23 людей зареєструвались 22 депутати. Відтак сесію відклали.

Як анонсував сесію мер

"Московській церкві не місце у Рівному!" — так анонсував у своїх соцмережах позачергову сесію мер, її він скликав напередодні, встановивши початок на 10:00. На сесію винесли кілька питань, так їх описав мер:

️рішення про припинення права користування земельними ділянками на території громади, які використовує УПЦ (Московський патріархат);

звернення до Верховної ради щодо невідкладного прийняття закону про заборону УПЦ, афілійованої з РПЦ.

"Впевнений, що дані рішення зменшать вплив країни-агресора на релігійну ситуацію в Україні, виб‘ють в окупанта підґрунтя для духовної і військової окупації! Церква УПЦ (МП) досі лишається в підпорядкуванні російської церкви, яка благословляє російських солдат на вбивства українців. Тому це рішення треба прийняти беззаперечно!", — йдеться в повідомленні мера у Telegram.

Про які ділянки йдеться

У проєкті рішення вказані такі адреси, де планували припинити право користування земельними ділянками:

парафії на вул. Корольова у Рівному;

парафії на вул. Буковинській у Рівному;

монастирська парафія на Соборній (подвір'я);

парафії на Залізничній, 8-Б;

парафії на Північному, вул. Коновальця, 30;

ділянки на вул. Житомирській, 8;

парафії у селищі Квасилів.

Сесія без кворуму

Аби сесія мала статус правомочної, у залі має бути щонайменше 22 міських депутати та мер, тобто 23 людини. Водночас після реєстрації однієї людини бракувало. При цьому депутат-священник від УПЦ Михайло Жаровський у залі був.

Фото: Суспільне Рівне

Частина депутатів пояснила, що сесія була скликана надто раптово, відтак колеги перебувають у відрядженні і не можуть бути присутні. Мер запропонував два варіанти: або перенести сесію на пізнішу годину і, можливо, хтось із депутатів прибуде, або перенести на іншу дату.

Після перерви, порадившись із представниками фракцій, вирішили перенести сесію на пообідню пору.

"Мушу констатувати: прикро, гірко. Деяким людям не вистачило сили характеру, волі і так далі. Я оголошую перенесення початок засідання сьогодні на 14:00", — заявив мер.

ДОПОВНЕНО 14:20

На повторну спробу розглянути питання щодо користування земельними ділянками УПЦ МП в Рівному, на сесію міськради о 14:00 зібралось іще менше депутатів — 19 при необхідних щонайменше 23. Відтак мер Олександр Третяк заявив, що нову дату проведення засідання оголосять згодом.

Що відомо

8 липня 2022 року Рівненська міська рада звернулась до предстоятелів ПЦУ, УПЦ МП та мирян із закликом до об'єднання. За таке звернення проголосували 29 депутатів. Водночас деякі обранці розкритикували таке звернення та назвали його "занадто м'яким" в умовах війни.

Сесія Рівненської облради, де мають розглядати кілька питань щодо УПЦ МП, запланована на 10 квітня. Як ідеться в дописі голови ради Андрія Карауша, планують️ "заборонити філію РПЦ в Україні – УПЦ МП на території області", ️"скасувати реєстрацію статутів релігійних громад та передачу культових будівель", ️"повернути у державну власність усі культові споруди, храми, собори, церкви, які знаходяться у користуванні УПЦ МП". Також ВР проситимуть заборонити цю конфесію в Україні.

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