У Рівному 6 квітня 2023 року кардіохірурги з Інституту серця МОЗ України провели операцію на серці у дівчинки, яка народилась на 26 тижні вагітності. Операція пройшла успішно, клініка серцевої недостатності, яку раніше діагностували лікарі, не проявляється, розповіла Суспільному головна лікарка міського пологового будинку Світлана Муравська.

Дитині провели операцію із закриття артеріальної протоки. Дитина народилась 23 березня і важила 680 грамів.

"Дівчинку перевели в дитячу реанімацію пологового будинку, де до 5 квітня дитина росла, набрала вагу до 800 грамів і розвинула клініку серцевої недостатності. Діагностували вроджену ваду серця. Ми викликали кардіохірургів і 6 квітня до обіду вони приїхали і прооперували дитину. Операція тривала 40 хвилин", — повідомила Суспільному Світлана Муравська.

Фото: Facebook / Пологовий будинок Рівненської міської ради

"Зараз дитина компенсована, клініка серцевої недостатності на сьогодні не проявляється, тобто серцева недостатність купована. Залишилась лише глибока морфофункціональна незрілість", — додала головна лікарка закладу.

До цього, у довоєнний час, за словами Світлани Муравської, у Рівному робили дві такі операції, одну — в обласній лікарні, іншу — в перинатальному центрі.

Читайте також

Строкатий березень: рівненський гідрометцентр проаналізував, як погода вплинула на озимину і фруктові дерева

З Благовіщення — поступове потепління: яку погоду прогнозують на Рівненщині найближчими днями

На Рівненщини суд змінив цільове призначення частини ботанічної пам'ятки "Острів"

Обстеження атракціонів і ремонт пошкодженого за зиму: у парку Шевченка в Рівному готуються до сезону

Читайте і дивіться Суспільне Рівне на платформах:

Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook