Військових 28-мої окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу після боїв на Херсонщині без ротації перекинули на Донбас. В окопах біля Бахмута вони воюють вже майже пів року.

"Ми увесь цей шлях воюємо і воюємо. Навіть якщо помремо тут — уже виграли, бо ми за цей час “нагребли” росіян більше", — каже військовий бригади Кабан.

Вони обстрілюють БК росіян, а ті у відповідь обстрілюють квадрат, де розташована їхня бригада. Інколи військові йдуть на вилазки або ж прикривають операції оборонців Бахмута.

Їх же не прикриває ніхто. Як воюють в окопах біля Бахмута, який багато місяців залишається основною ціллю росіян — у репортажі Суспільного.

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У британській розвідці повідомили, що Росія перекинула додаткові війська у район Бахмута та стала ефективніше використовувати артилерію, є імовірність, що ключовий маршрут постачання сил України під загрозою. Аналітики вважають, що командувачі угруповання “Вагнер” і російського Міноборони покращили співпрацю.

Президент Зеленський заявив, що рішення про відхід від міста можуть прийняти в разі загрози оточення український військових у Бахмуті.

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