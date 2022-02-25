У черкаському училищі організували центр допомоги переселенцям та армії

У Черкаському вищому професійному училищі організували допомогу для армії та переселенців. Про це Суспільному повідомив його директор Сергій Воронов.

Сергій Воронов розповів, чому виникла ідея на базі технікуму зробити центр:

"Як тільки дізнались про бойові дії, наші кухарі стали до роботи. 24 лютого ми вже забезпечували тероборону гарячими стравами, сьогодні забезпечимо блокпости та тих людей, які нині знаходяться на базі нашого закладу. Зупинятись не збираємось, працюватимемо до завершення війни".

Директор училища зауважив, що нині на кухні працює близько пів сотні людей.

"Ще близько 300 людей телефонували і пропонували свої послуги, тож вони будуть періодично змінювати людей, які вже працюють. Будемо долучати всіх бажаючих", — сказав він.

Суспільне Черкаси

За словами Сергія Воронова, з харчами допомогли жителі міста та Департамент освіти Черкаської міської ради нас забезпечує всім необхідним. Він запевнив, що з продовольчими товарами проблем не буде.

"Не всі вміють стріляти, тож коли кожен буде робити свою справу якісно, весь механізм буде працювати. Наші воїни та люди, які приїхали сюди з інших міст, не повинні бути голодними. У нас дуже ініціативний колектив, тож ми не могли стояти осторонь тієї ситуації, яка сьогодні є в країні. До того ж зі штабу прийшов наказ, у якому йдеться про те, що ми повинні задовольнити потреби верств населення, які потребують допомоги. Безпосередньо сьогодні ми готуємо сухпайки та гарячі страви для майже тисячі людей — це правоохоронці, Збройні Сили України, родини переселенців", — прокоментував директор.

Він зазначив, що у гуртожитку училища розмістили людей з різних регіонів України:

"Це Херсон, Суми, Харків, Скадовськ та інші території, які ми зустрічали цілу ніч. Станом на 25 лютого ми прийняли близько 200 людей. Окрім цього ми забезпечуємо їжею ще близько 300 людей з блокпостів, тероборони та інших напрямків".

Суспільне Черкаси

Черкащанка Світлана Старун розповіла, чому прийшла допомагати:

"Я побачила у фейсбуці заклик, що потрібна допомога. Як можу – так допомагаю. Я всім серцем і душею хочу, щоб Україна перемогла, і це було якнайшвидше. Люди потрапили в таке становище, треба їм допомогти. Сьогодні цілий день «на картоплі». Ми, разом з дівчатами, вже три чи чотири мішки перечистили. Але я прийду допомагати і завтра, і ще скільки треба".

"Бо я громадянка України і мої діти на передовій. У мене двоє синів, які охороняють мене, а я повинна допомагати своєму народу", — розповіла Вікторія Дайнега.

Черкащанка Олена Віталіївна живе неподалік та на кухню планує приходити щодня. Жінка працює з 08:30 години:

"Роблю різне: чищу цибулю, мию посуд. Це справа нашої країни. Чим можемо, тим і допомагаємо".

Подружжя з Лесьок свої імена не назвали. Але розповіли, що приїхали допомагати, бо "хто ж, як не ми".

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