Здати кров заради українських військових приходять містяни до центру крові. Щодня донорів може бути не більше сотні, втім, охочих на донацію значно більше, розповіла заступник директора з якості Тетяна Портянко.
Біля центру крові черга. Охочі сюди приходять з сьомої ранку.
За день центр може прийняти 100 донорів, решту записують у чергу, пояснила містянам Тетяна Портянко:
"Усіх зареєструємо за телефонами і вас викличуть".
Сергій Чуйко розповів, що приходив і вчора, 24 лютого, тоді кров здати не встиг. Зараз спробує повторно:
"Потрібно рятувати життя".
Перед донацією не треба вживати жирної їжі, пояснила Тетяна Портянко. Вона дякує всім, хто відгукнувся. Директорка зазначила, що запасів крові нині достатньо.
Єдина потреба, яка виникла сьогодні – це у компоненті крові — плазмі. Охочим пропонують здати саме її.
Як розповіла Тетяна Портянко, персонал центру 25 лютого, як і 24 лютого, працює до 23:00 години.
Всіх, хто не встигне здати кров 25 лютого просять записуватися до списку. Відтак, працівники центру, в разі потреби, зможуть запросити донора.
Що відомо
- На Черкащині військова частина, яка знаходиться у селі Дубіївка Черкаського району, зазнала атаки з повітря. Про це повідомив голова Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Скічко. З його слів, наразі оголосили евакуацію з Дубіївки та населених пунктів, які в радіусі 16 кілометрів від військової частини.
- В Умані на Черкащині під час обстрілів загинув чоловік. Про це повідомила речниця Головного управління Нацполіції області Зоя Вовк. 24 лютого близько 08:30 у центральну частину Умані влучив снаряд. Загинув 39-річний уманчанин. Ще п'ятеро людей звернулися до лікарні з травмами.
- У Смілі у районі "Загребля" обстріляли військову частину. Про це Суспільному повідомив міський голова Сміли Сергій Ананко. З його слів, повідомлення про обстріли ТЕЦ не відповідають дійсності.
- В Уманському районі перекритий рух транспорту автодорогою "Стрий-Ізварине". Проводиться евакуація жителів села Розсішки на Уманщині, повідомила речниця Нацполіції області Зоя Вовк.
- На території Черкаської області на в’їздах та виїздах із населених пунктів встановлюють блокпости. Роблять це згідно із рішенням обласного оперативного штабу.
- У селі Вознесенське на Черкащині військові збили російський літак.
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