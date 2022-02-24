Здати кров заради українських військових приходять містяни до центру крові. Щодня донорів може бути не більше сотні, втім, охочих на донацію значно більше, розповіла заступник директора з якості Тетяна Портянко.

Біля центру крові черга. Охочі сюди приходять з сьомої ранку.

За день центр може прийняти 100 донорів, решту записують у чергу, пояснила містянам Тетяна Портянко:

"Усіх зареєструємо за телефонами і вас викличуть".

Суспільне Черкаси

Сергій Чуйко розповів, що приходив і вчора, 24 лютого, тоді кров здати не встиг. Зараз спробує повторно:

"Потрібно рятувати життя".

Перед донацією не треба вживати жирної їжі, пояснила Тетяна Портянко. Вона дякує всім, хто відгукнувся. Директорка зазначила, що запасів крові нині достатньо.

Суспільне Черкаси

Єдина потреба, яка виникла сьогодні – це у компоненті крові — плазмі. Охочим пропонують здати саме її.

Як розповіла Тетяна Портянко, персонал центру 25 лютого, як і 24 лютого, працює до 23:00 години.

Всіх, хто не встигне здати кров 25 лютого просять записуватися до списку. Відтак, працівники центру, в разі потреби, зможуть запросити донора.

Суспільне Черкаси

Що відомо

На Черкащині військова частина, яка знаходиться у селі Дубіївка Черкаського району, зазнала атаки з повітря. Про це повідомив голова Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Скічко. З його слів, наразі оголосили евакуацію з Дубіївки та населених пунктів, які в радіусі 16 кілометрів від військової частини.

В Умані на Черкащині під час обстрілів загинув чоловік. Про це повідомила речниця Головного управління Нацполіції області Зоя Вовк. 24 лютого близько 08:30 у центральну частину Умані влучив снаряд. Загинув 39-річний уманчанин. Ще п'ятеро людей звернулися до лікарні з травмами.

У Смілі у районі "Загребля" обстріляли військову частину. Про це Суспільному повідомив міський голова Сміли Сергій Ананко. З його слів, повідомлення про обстріли ТЕЦ не відповідають дійсності.

В Уманському районі перекритий рух транспорту автодорогою "Стрий-Ізварине". Проводиться евакуація жителів села Розсішки на Уманщині, повідомила речниця Нацполіції області Зоя Вовк.

На території Черкаської області на в’їздах та виїздах із населених пунктів встановлюють блокпости. Роблять це згідно із рішенням обласного оперативного штабу.

У селі Вознесенське на Черкащині військові збили російський літак.

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