Поблизу Миргорода українські військові знищили крилату ракету

25 лютого близько 8-ї години ранку поблизу Миргорода пролунав вибух. Це тому, що українські військові знищили ворожу крилату ракету.

Ситуація у місті під контролем, повідомив голова Миргородської громади Сергій Соломаха.

"Офіційно сирен на території міста про бомбардування чи про щось не було. Прошу вас зберігати спокій, читати офіційний сайт міської ради, звертати увагу на наші офіційні повідомлення. Поки що живемо в тому режимі, в якому живемо. Менше паніки, більше стабільності, розуміння", - розповів голова Миргородської громади Сергій Соломаха.

Що відомо:

24 лютого миргородський військовий аеродром обстріляли.

24 лютого на Полтавщині запроваджено комендантську годину.

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