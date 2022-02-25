logo logo
Поблизу Миргорода українські військові знищили крилату ракету
ВІЙНАРегіони

Поблизу Миргорода українські військові знищили крилату ракету

Ігор Ізотов
·
Поблизу Миргорода українські військові знищили крилату ракету Вікіпедія

25 лютого близько 8-ї години ранку поблизу Миргорода пролунав вибух. Це тому, що українські військові знищили ворожу крилату ракету.

Ситуація у місті під контролем, повідомив голова Миргородської громади Сергій Соломаха.

"Офіційно сирен на території міста про бомбардування чи про щось не було. Прошу вас зберігати спокій, читати офіційний сайт міської ради, звертати увагу на наші офіційні повідомлення. Поки що живемо в тому режимі, в якому живемо. Менше паніки, більше стабільності, розуміння", - розповів голова Миргородської громади Сергій Соломаха.

Що відомо:

Читайте також:

Вторгнення Росії: яка ситуація у Полтаві та області

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди