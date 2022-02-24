24 лютого на Полтавщині запроваджено комендантську годину. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив т.в.о. голови Полтавської облдержадміністрації Дмитро Лунін

З 22:00 до 6:00 у в області буде діяти комендантська година. У цей час заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень. Їх матимуть винятково працівники підприємств, установ і організацій, що забезпечують життєдіяльність області. Отримання перепусток координують райдержадміністрації повідомив Дмитро Лунін.

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