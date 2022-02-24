У Миргороді на Полтавщині був обстріл

Військовий аеродром у Полтавській області зранку 24 лютого обстріляли. Про це Суспільному розповів голова Миргородської міськради Сергій Соломаха. Це зробили після вторгнення Росії на територію України.

Обстріл військового аеродрому стався близько 5-ї години ранку у Миргороді. За словами голови громади, нині ситуація в місті контрольована. Приблизно з 8:30 ранку звуків вибухів не чути.

Серед цивільного населення поранених чи загиблих немає, сказав Суспільному Сергій Соломаха. Щодо військових – повідомив, що не може надати інформацію.

У зверенні до жителів Миргорода голова громади повідомив, що комунальні заклади працюють у звичному режимі. У дитсадках працюватимуть лише чергові групи, а школи поки закриті. Евакуацію в місті не планують, але за потреби до цього готові, каже Соломаха.

Як повідомили Суспільному місцеві жителі Миргорода, вибухи чи обстріли було чути щонайменше впродовж двох годин.

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