Людей з Ірпеня розмістили у Тернополі

25 людей з Ірпеня розмістили в церкві "Філадельфія" у Тернополі. Ще 35 людей розселили в сім’ї. Люди приїхали з Ірпеня Київської області вчора. Про це розповів керівник координаційного штабу протестантських церков Тернополя Іван Гонтар.

За його словами, усі протестантські церкви міста облаштовують для тимчасово переміщених осіб. Іван Гонтар каже, таких церков в Тернополі є 17.

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“Люди приїжджають сюди і можуть провести тут три доби. Ми будемо приймати рішення, що робити з ними далі. Це наш план дій. Ми координуємося з міською та обласною радами. Вони теж направляють сюди людей. Зробимо все, що потрібно. Сьогодні всі церковні приміщення ми робимо не для богослужінь, а для прийому евакуйованих людей”, – повідомив Іван Гонтар.

Одна з тих, хто приїхав до Тернополя з Ірпеня – Олена Романова. Жінка каже, раніше вона жила в Первомайську на Луганщині. Коли розпочалася російсько-українська війна 8 років тому, жінка переїхала на Київщину.

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“Тут живуть наші друзі. Я тут навчалася 8 років, було безпечно, тому ми переїхали сюди. Тут є церква, яка дає допомогу людям, що страждають. Дізналися про війну, а ми люди, які це відчували раніше – просто виїхали одразу”, – каже Олена Романова.

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Іван Гонтар каже, цієї ночі готові прийняти у протестантських церквах близько тисячі людей з центральної України.

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