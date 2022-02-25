На Тернопільщині розміщують біженців

На Тернопільщині уже розмістили 22 дитини з Києва та Сум, та майже 50 дорослих жителів з областей, де ведуться активні бойові дії. Про це повідомив голова Тернопільської ОДА Володимир Труш.

"Дякую жителям Тернопільщини, які пропонують своє житло для поселення. Ми відкрили ще одну гарячу лінію 0963373870", – каже Труш.

У тернопільському благодійному фонді "Карітас" готові прийняти переселенців зі сходу України. Про це Суспільному розповів директор фонду Роман Загородний.

За його словами, перших переселенців із південно-східних областей готові прийняти вже сьогодні ввечері. У самому Фонді підготували місця для 50 осіб.

На Збаражчині готові приймати біженців. Вночі очікують на приїзд 70-ти осіб з південно-східних областей. Про це повідомив голова Збаразької громади Роман Полікровський.

За його словами, уже підготували приміщення спорткомплексу та готують підвальне приміщення в місцевій церкві християн віри євангельської. У церкві планують розмістити дві сім'ї біженців. Про це Суспільному розповів пастор Андрій Макух.

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