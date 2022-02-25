На Тернопільщині створили гуманітарний штаб для допомоги переселенцям

На Тернопільщині створили гуманітарний штаб для допомоги внутрішньопереміщеним особам. Оскільки нашу область визнали як одну з безпечних областей, тут прийматимуть людей з тих областей, де тривають воєнні дії. Про це на брифінгу розповів голова облдержадміністрації Володимир Труш.

За його словами, діє цілодобова гаряча лінія для цих людей – 063 180 38 83.

“Людьми, які прибувають, займаються працівники облдержадміністрації, працівники міської ради. Є велике прохання, хто має можливість поселити в себе або взяти до себе людей і дітей, які будуть перебувати на території нашої області тимчасово – звертайтесь на дану лінію, завжди будемо раді вашій допомозі”, – сказав Труш.

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