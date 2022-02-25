Медикаменти та їжа - волонтери Сум допомагають українським бійцям

Волонтери "СББ - Тил" збирають допомогу для українських бійців. Приймають, сортують та пакують речі у приміщенні колишнього Клубу юного техніка.

Суспільне Суми

"Вчора відходили від шоку. Машини стояли. Сьогодні багато людей несуть речі, продукти. Все, хто що може", - каже волонтерка Тетяна Савєльєва. На столах у волонтерів - ліки, перев'язувальні матеріали, трохи харчів: сьогодні вже було кілька відправок - близько 12-ї частина волонтерів повезли зібрані речі сумським бійцям до Кадетського корпусу.

Суспільне Суми

"Бійці наші сумські потребують всього, бо в район їдуть люди з тероборони, приходять з рюкзачками голі-босі. Як в чотирнадцятому. Так що потребуємо всього: теплі речі, взуття", - додає жінка.

Поруч з пакунками - нарізані стрічки, біля вікна - розтягнута маскувальна сітка - також для бійців. Тетяна Савєльєва говорить: дуже потрібні матеріали, щоб шити такі сітки: стрічки коричневих, сірих кольорів. Їх вирізають зі старих речей, тканин. За словами жінки, сітки волонтери плетуть на весну.

Читайте також:

Військове вторгнення Росії в Україну: що відбувається на Сумщині. ОНЛАЙН

Аварійні бригади та відсутня електроенергія в окремих районах — мер Конотопа.

Суми: тролейбуси виїдуть на маршрути, ЖЕКи працюють, хліб буде - міський голова

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Підписуйтеся на наш Instagram