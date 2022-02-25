"Хліб у магазинах сьогодні буде!" написав на своїй сторінці у Facebook міський голова Сум Олександр Лисенко зранку 25 лютого. Також він повідомив, що школи знову переходять працювати у дистанційний режим, у садочках будуть чергові. Підвальні приміщення відкриті для всіх у разі необхідності та слугують спорудами цивільного захисту населення. Водою вони також забезпечені.

Комунальний перевізник виїде на маршрути міста - курсуіватимуть 20 автобусів та 34 тролейбусів.

Служба «15-80» працює. Всі ЖЕКИ також працюють. Водоканал забезпечує водою в штатному режимі. Світло у місті є, за виключенням декількох будинків на Роменській. Теплогенеруючі компанії працюють в штатному режимі. Вивіз сміття з міста та його утилізація відбувається планово, сміттєвий полігон працює. КНС № 5 навпроти військового містечка перевірили - працює у штатному режимі.

Також працюють всі лікарні. ЦПМСД працюють в онлайн режимі, стоматполіклініка допомогу надає також. Лікування хворих на коронавірус триває. Надається допомога пораненим.

Військове вторгнення Росії в Україну: що відбувається на Сумщині. ОНЛАЙН