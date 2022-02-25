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Аварійні бригади та відсутня електроенергія в окремих районах — мер Конотопа
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Аварійні бригади та відсутня електроенергія в окремих районах — мер Конотопа

Юлія Марковська
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Міський голова Конотопа Артем Семеніхін оперативно про ситуацію в Конотопі станом на 11.00 повідомив, що в місті відсутня електроенергія в районі Загребелля, працюють аварійні бригади. На окремих вулицях немає інтернету, його теж відновлюють.

Конотопський хлібзавод працює. Найближча партія хліба, яка буде випечена, з’явиться десь о 14.00.

Комунальні служби працюють, в тому числі й над відновленням пошкоджених будинків.

Тепло- та водопостачання працюють безперебійно.

Міський голова Артем Семеніхін закликав усіх, хто може тримати зброю, брати її й ставати до лав тероборони. Також він передав господарське управління містом своїй заступниці Людмилі Ігнатенко. А сам став до лав тероборони.

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