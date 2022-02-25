Інформація стосовно того, що о 13:00 відбудеться оповіщення населення з використанням сирени є фейком. Про це йдеться на сторінці ДСНС Дніпропетровщини на Фейсбук з посиланням на Дніпропетровську облдержадміністрацією.
"Нині мережею шириться багато неправдивої інформації. Вона лише додає паніки та дестабілізує ситуацію. Серед таких повідомлень - новина про вмикання сирен заради їх перевірки та навчання. Це фейк. Сигнали тривоги в області лунатимуть лише за нагальної потреби", – зазначила начальниця управління цивільного захисту населення ДніпроОДА Тетяна Куряченко.
Рятувальники Дніпропетровщини прохають не поширювати інформацію, яка немає офіційного підтвердження.
Якщо вам щось стало відомо - перевірте це ще десятки разів.
Перелік офіційних соцмереж Дніпропетровщини:
ДТЕК Дніпровські електромережі
Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області
Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області
Що відомо
- Вранці 24 лютого розпочалося повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну.
- У державі діє режим воєнного стану.
- У Дніпрі та області запроваджена комендантська година.
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