Інформація стосовно того, що о 13:00 відбудеться оповіщення населення з використанням сирени є фейком. Про це йдеться на сторінці ДСНС Дніпропетровщини на Фейсбук з посиланням на Дніпропетровську облдержадміністрацією.

"Нині мережею шириться багато неправдивої інформації. Вона лише додає паніки та дестабілізує ситуацію. Серед таких повідомлень - новина про вмикання сирен заради їх перевірки та навчання. Це фейк. Сигнали тривоги в області лунатимуть лише за нагальної потреби", – зазначила начальниця управління цивільного захисту населення ДніпроОДА Тетяна Куряченко.

Рятувальники Дніпропетровщини прохають не поширювати інформацію, яка немає офіційного підтвердження.

Якщо вам щось стало відомо - перевірте це ще десятки разів.

Перелік офіційних соцмереж Дніпропетровщини:

Дніпропетровська обласна рада

Дніпровська міська рада

ДТЕК Дніпровські електромережі

ДСНС України

Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області

МВС України

Міністерство оборони України

Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області

Що відомо

Вранці 24 лютого розпочалося повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну.

У державі діє режим воєнного стану.

У Дніпрі та області запроваджена комендантська година.

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