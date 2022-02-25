Станом на 8.00 до лав Збройних Сил України відправили з Дніпропетровщини півтори тисячі людей. Про це на брифінгу 25 лютого повідомив підполковник Олег Руських.

За його словами, серед мобілізованих багато добровольців.

Центри комплектування працюють цілодобово. Процедури спрощені.

«Із собою необхідно мати паспорт, ІПН, військовий квиток (за наявності), їжу на добу, білизну та засоби гігієни. Медичну комісію військовозобов’язані проходять за спрощеною процедурою. Якщо є скарги – направляються на дообстеження. Якщо скарг немає, людина відправляється захищати нашу Батьківщину. Військкомати працюють цілодобово», – зазначив Олег Руських.

Що відомо