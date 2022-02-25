Біля кадетського корпусу у Сумах застосували стрілецьку зброю

Бій біля кадетського корпусу і військової частини у Сумах на вул. Кондратьєва відновився бій. Застосовують стрілецьку зброю. Про це повідомляє кореспондент Суспільного.

Понад три години тому ворог відступив.

Бій розпочався приблизно о 22:30. Сталася пожежа в приміщенні кадетського корпусу. Дітей у приміщенні не було

На території, де тривав бій, розташована 27-ма артилерійська бригада.

Поблизу загорівся балкон на 12-му поверсі будинку на вулиці Герасима Кондратьєва 154/2. За їхньою інформацією, в будинок влучив снаряд.

Що відомо

Близько 22:30 розпочався бій біля кадетського корпусу та території, де розташована 27 артбригада. Зайнялася пожежа.

Станом на вечір 24 лютого російські війська розбили табори в лісосмугах у Сумському районі. Суми - під контролем України.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Підписуйтеся на наш Instagram