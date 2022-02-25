Вороги не пропускають автівки з Сум у напрямку Ромнів

Окупанти не випускають автівки з Сум у напрямку Ромнів. Про це повідомила радниця голови Сумської військової адміністрації Альона Бояринова.

Транспорт розвертають назад. Наразі в напрямку Ромнів рухається техніка окупантів.

Близько 15 танків, гради, КАМАЗи та інша техніка з військовими пройшли через Недригайлів в бік Києва.

Через Ромни йде автошлях Н 07 державного значення: він з'єднує Київ, Бровари, Ромни, Недригайлів, Суми та закінчується на контрольно-пропускному пункті "Юнаківка".

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