Унаслідок бою на вул. Герасима Кондратьєва в Сумах — двоє травмованих

Загиблих внаслідок бою на вулиці Герасима Кондратьєва в Сумах немає. Дві людини отримали легкі травми, повідомила радниця голови Сумської облдержадміністрації Альона Бояринова.
Бій розпочався приблизно о 22:30. Сталася пожежа в приміщенні кадетського корпусу. Дітей у приміщенні не було.
На території, де тривав бій, розташована 27-ма артилерійська бригада.
Поблизу загорівся балкон на 12-му поверсі будинку на вулиці Герасима Кондратьєва 154/2. За їхньою інформацією, в будинок влучив снаряд.
Що відомо
- Близько 22:30 розпочався бій біля кадетського корпусу та території, де розташована 27 артбригада. Зайнялася пожежа.
- Станом на вечір 24 лютого російські війська розбили табори в лісосмугах у Сумському районі. Суми - під контролем України.
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