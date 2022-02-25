Унаслідок бою на вул. Герасима Кондратьєва в Сумах — двоє травмованих

Загиблих внаслідок бою на вулиці Герасима Кондратьєва в Сумах немає. Дві людини отримали легкі травми, повідомила радниця голови Сумської облдержадміністрації Альона Бояринова.

Бій розпочався приблизно о 22:30. Сталася пожежа в приміщенні кадетського корпусу. Дітей у приміщенні не було.

На території, де тривав бій, розташована 27-ма артилерійська бригада.

Поблизу загорівся балкон на 12-му поверсі будинку на вулиці Герасима Кондратьєва 154/2. За їхньою інформацією, в будинок влучив снаряд.

Що відомо

Близько 22:30 розпочався бій біля кадетського корпусу та території, де розташована 27 артбригада. Зайнялася пожежа.

Станом на вечір 24 лютого російські війська розбили табори в лісосмугах у Сумському районі. Суми - під контролем України.

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