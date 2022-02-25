Жителів Івано-Франківської територіальної громади просять допомагати самотнім та людям похилого віку. Про це під час онлайн-звернення повідомив міський голова Руслан Марцінків.

З його слів, у громаді є багато людей, які потребують допомоги.

"Зараз соціальні служби максимально шукають та продзвонюють людей. Якщо ви знаєте, що по сусідству є самотні чи немічні люди, прохання заходити до них та питати, що їм потрібно. За можливості допомагайте їм", — сказав міський голова.

Крім того, тим, хто потребує будь-якої допомоги, просять звертатися на телефон "гарячої" лінії 1580: 067 010-15-80; 050 010-15-80.

Також Руслан Марцінків просить жителів не замикати укриття та підвали.

"Люди можуть самоорганізовуватися, ставити замки на підвали. Прохання цього не робити. Усі укриття і сховища мають бути доступні, щоб потрапити у них за лічені секунди. У нас — воєнний час", — сказав Марцінків.

Чоловіків віком від 18 до 60 років закликають звертатися до Івано-Франківського міського центру комплектування та соціальної підтримки, щоб записатися до тероборони, додав голова громади.

Що відомо

У центрах надання адміністративних послуг Івано-Франківської територіальної громади створили центри приймання допомоги. Там приймають теплі речі, каремати, спальні мішки, воду, медикаменти.

Також на залізничному вокзалі створили центр координації дій. Там, за словами міського голови, можна отримати інформацію щодо найближчих бомбосховищ.

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