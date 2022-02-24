У ЦНАПах Івано-Франківської громади створять пункти приймання допомоги

У центрах надання адміністративних послуг Івано-Франківської територіальної громади створять центри приймання допомоги. Про це в онлайн-зверненні повідомив міський голова Руслан Марцінків.

У ЦНАПах прийматимуть теплі речі, каремати, спальні мішки, воду, медикаменти, каже міський голова.

"Це — дуже важливо. Я звертаюся до мешканців і до представників бізнесу. Центральний ЦНАП в Івано-Франківську працюватиме цілодобово. Туди можна звернутися та отримати необхідну інформацію, допомогти військовим ЗСУ та тим, хто потребує чи переїжджає сюди", — сказав Руслан Марцінків.

Цілодобові номери телефонів ЦНАПів: 75-01-19; 75-20-41; 75-20-61; 099-157-39-11.

Крім того, в Івано-Франківську створили центр координації дій. О 16:00 він запрацює на залізничному вокзалі в Івано-Франківську. Там, за словами міського голови, можна отримати інформацію щодо найближчих бомбосховищ.

"Буде інформація і для переселенців, бо вже починають люди цікавитися, звертатися та питають, куди розміщувати рідних, жінок, в тому числі й зі східних областей. "Гаряча" ліня 1580 тимчасово не прийматиме звернення щодо "комуналки". Дзвінки будуть винятково для вимушених переселенців і тих, хто хоче підтримати ЗСУ чи переселенців", — сказав Марцінків.

Контактні телефони для зв'язку з 1580: 067 010-15-80; 050 010-15-80.

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