У Ніжині організовують пункт прийому біженців

У Ніжині на базі школи №9 організовують центр для біженців. Про це у своєму відеозверненні до містян повідомив міський голова Ніжина Олександр Кодола.

За його словами, через те, що з учорашнього дня всі поїзди, які їдуть з Сумської області, зупиняються в Ніжині та далі не їдуть, багато людей просять прихисток у місті. Тому й виникла потреба організувати такий центр.

"Тому, звертаємося до всіх мешканців Ніжина, у кого є можливість, допомагати продуктами харчування, ковдрами, матрасами, електроприборами. Все, що необхідно, можна приносити на територію школи, де працівники соціальних установ організовують прийом такої необхідної волонтерської допомоги", — зазначив Олександр Кодола.

Він додав, ця ніч Ніжині ніч пройшла спокійно, станом на ранок ситуація у місті також спокійна та контрольована. Однак міська влада звертається до місцевих мешканців — не виходити на вулиці без нагальної потреби.

"Комунальні служби продовжують забезпечувати повну життєдіяльність міста".

Нагадаємо, в результаті ракетного обстрілу командного пункту аеродрому ДСНС у Ніжині зранку 24 лютого загинули троє людей.

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