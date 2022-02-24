В результаті ракетного обстрілу аеродрому у Ніжині загинули троє людей

В результаті ракетного обстрілу командного пункту аеродрому ДСНС у Ніжині зранку 24 лютого загинули троє людей.

Про це сказав міський голова Ніжина Олександр Кодола.

«Є інформація про трьох загиблих – одного поліцейського і двох рятувальників. Продовжуються пошуки ще двох рятувальників під завалами, йде ліквідація наслідків обстрілу. Інші об’єкти критичної інфраструктури Ніжина станом на 19 годину неушкоджені», - сказав Кодола.

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