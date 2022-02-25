У Сумах - бій в аеропорту, в Охтирці - сирени і гради

Станом на 9.00 у Сумах почався бій в аеропорту Сум, повідомили в Сумській військовій адміністрації.

Телефоном Охтирський міський голова Павло Кузьменко Суспільному повідомив, що вранці в Охтирці підбили до 10 одиниць ворожої техніки. Там лунали сирени через обстріл міста градами з боку Солдатського.

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