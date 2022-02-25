Косівська територіальна громада, що на Івано-Франківщині, може прийняти майже 3 200 людей з інших областей України. Це — десята частина від усієї кількості жителів громади, повідомив Суспільному міський голова Юрій Плосконос.

Переселенців приймають у туристично-інформаційному центрі на площі Косова. Там людей реєструють і скеровують до місця поселення.

"Сьогодні (25 лютого — ред.) до туристично-інформаційного центру почали приходити перші люди. Вже зголосилися кілька десятків людей переважно із центральної України, Києва. Частина самостійно поселилася у садибах зеленого туризму. У мене сьогодні була нарада із власниками садиб. Вони мають нам подати перелік тих людей, які у них є, для того, щоб ми розуміли, скільки у нас є вільних місць", — розповідає Юрій Плосконос.

У Калуші на Франківщині готуються приймати людей з інших областей України

Людей прийматимуть як у приватних садибах і турбазах, так і у приміщеннях комунальної власності (заклади освіти та культури, ФАПи).

"Ці заклади не мають потреби у карематах, ліжках і матрацах, тому що вони є спеціалізованими відпочинковими. У наших трьох школах є пансіони, де є ліжка й матраци — десь під 200 місць", — говорить міський голова Косова.

З його слів, місцеві волонтери збирають допомогу для переселенців.

Читайте також

На Івано-Франківщині запровадили комендантську годину

На Франківщині на дорогах міжобласного користування вводять обмеження руху

Читайте нас у Telegram: головні новини Івано-Франківщини