У Калуші на Франківщині готуються приймати людей з інших областей України

У Калуші, що на Івано-Франківщині, готуються прийняти людей з інших областей України. Про це на Facebook-сторінці повідомив міський голова Андрій Найда.

Для приймання переселенців у Калуській міській територіальній громаді створюють пункти допомоги. Туди можна приносити ковдри, спальники, подушки, матраци, предмети першої необхідності, засоби гігієни, воду, медикаменти, продукти довготривалого зберігання. Пункти допомоги працюватимуть з 9:00 до 18:00.

Перелік пунктів:

у Калуському ліцеї № 6 (вхід з боку спортзалу) та № 3 (вхід з боку ТЦ "Гостинний дім");

у мікрорайонах Калуської громади Хотінь, Загір’я та Підгірки у народних домах;

у народних домах сіл Копанки, Кропивник, Мостище, Ріп'янка, Яворівка, Мислів, Сівка-Калуська, Вістова, Бабин Зарічний, Студінка, Середній Бабин, Бондарів та Голинь;

в адмінбудівлях сіл Бондарів та Тужилів;

у ліцеях сіл Пійло та Голинь.

"Просимо жителів нашої громади, хто має бажання та можливість прийняти переселенців, зголоситися. Усім охочим потрібно записатися та зателефонувати за номером: 050 971-21-45 до координаторки Лесі Дзундзи", — повідомив очільник Калуської громади Андрій Найда.

З його слів, для переселенців зі східних областей України можуть приготувати місця у школах, садочках, народних домах та інших комунальних закладах.

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