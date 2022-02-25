Сигнал повітряної тривоги на території Тернопільської області ввели в дію і не відміняють. Перша загроза повітряної небезпеки ліквідована нашими військовими. Про це Суспільному розповів голова Тернопільської ОДА Володимир Труш.

"Але в нас й надалі є інформація про можливу небезпеку. Закликаю залишатися в укриттях. Є загроза, що три локації можуть потрапити під бомбардування. Це тернопільський аеропорт, місце дислокації 44 бригади та можливо склади в Білій. Прошу населення, яке живе поблизу цих об'єктів бути особливо уважними до повідомлень та звуків сирен. В такому режимі будемо до світлої пори доби", – каже Труш.

"Небезпека не минула. Я повідомлю, коли можна буде залишити укриття. Жителям житлових будинків, які знаходяться поруч із потенційно небезпечними об’єктами, силові відомства наполегливо рекомендують евакуюватися. Ймовірно, небезпека бомбардування збережеться до ранку. У маскувальних цілях прошу усіх – вимкніть світло як зовні будинків, так і в середині", – розповів Надал.

Нагадаємо, у Тернополі лунали сирени оповіщення. 9 храмів і соборів греко-католицької церкви в Тернополі можуть використати як сховища для жителів міста. Про це повідомив керівник пресслужби Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ Олег Харишин.

За його словами йдеться про храми, які мають верхній та нижній яруси. "Нижні приміщення можна використати як укриття під час обстрілів. Наразі їх готують і укомплектовують всім неохідним", – каже Олег Харишин.

Ці храми у Тернополі знаходяться за адресами: Вулиця Лучаківського – Церква святого святомученика Йосафата Храм святого Василія – Новий світ Храм Святої Премудрості Божої на Кривоноса Собор Матері Божої Неустанної Помочі, що по бульварі Данила Галицького Церква Успіння Пресвятої Богородиці на Князя Островського Церква всіх святих українського народу на 15 квітня Собор архистратига Михаїла – 15 квітня Церква Івана Богослова на проспекті Злуки.

Інтерактивну карту сховищ та укриттів можна переглянути на сайті міськради. На карті можна знайти адреси, тип та місткість сховищ.

За її словами, загалом захисних споруд на території громади є 92, з них 55 сховищ, 37 протирадіаційних укриттів, а також 127 найпростіших укриттів.

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