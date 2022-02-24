У Тернополі збирають добровольців, які патрулюватимуть місто та захищатимуть стратегічно-важливі об’єкти. Про це розповіла голова громадської організації "Всеукраїнське об'єднання учасників АТО Галичини" Ружена Волянська.

За її словами, люди збираються в Українському домі "Перемога". Там їх реєструють. Ружена Волянська каже, після цього поліцейські роздадуть добровольцям завдання. Це, зокрема, захист населення від диверсійних груп. Також створять координаційну групу, яка буде допомагати переселенцям у пошуку житла.

"Зараз сходяться ветерани, добровольці, цивільні, волонтери. Всі люди готові приступати до чергування, для того щоб виявляти ворога, який може здійснювати провокації. Ми розподіляємося координаційно. Разом з поліцією розподілимо їх по групах. Хто де буде виконувати свої завдання. Всі дії скоординовуються з правоохоронцями. Зараз ми будемо складати списки і координувати наші дії. Хто де добре знає місцевість, то буде там закріплений", – каже Волянська.

У добровольці разом з сином записалася Лариса Тучина.

"На сході була з 2015 року. Була у спецпідрозділі добровольцем, потім у мобільному госпіталі. Звільнилася минулого року обмежено-придатною до військової служби. На сході війна і не тільки. Війна вже по всій Україні. Мене не призвуть, бо обмежено-придатна. А треба бути потрібною далі", – каже Тучина.

Від завтра в Українському домі "Перемога" збиратимуть продукти та медикаменти, каже Ружена Волянська. Їх передадуть військовим на Схід, а також забезпечуватимуть людей на блокпостах.

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