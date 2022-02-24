У Тернополі лунали сирени оповіщення.

"Ми отримали інформацію про повітряну тривогу. Ви чули сигнал оповіщення. Він не навчальний. Навчальних оповіщень не буде. Всі оповіщення – обов’язкові. Ми вимкнули зовнішнє світло у Тернополі з маскувальними цілями. Вимкніть світло у ваших будинках та квартирах. Ці заходи потрібні, щоб відбивати ймовірні ракетні чи авіа удари. Ви надсилаєте мені інформацію про фейк щодо збереження енергії. Не плутайте. Зараз мова про освітлення вулиць і будинків. Від цього залежить наша безпека. Ви можете користуватися електроприладами, якщо це телефон чи щось інше, але я прошу вас – вимкніть світло. Відслідковуємо ситуацію. Додаткова інформація – згодом", – розповів мер Тернополя Сергій Надал.

9 храмів і соборів греко-католицької церкви в Тернополі можуть використати як сховища для жителів міста. Про це повідомив керівник пресслужби Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ Олег Харишин.

За його словами йдеться про храми, які мають верхній та нижній яруси. "Нижні приміщення можна використати як укриття під час обстрілів. Наразі їх готують і укомплектовують всім неохідним", – каже Олег Харишин.

Ці храми у Тернополі знаходяться за адресами: Вулиця Лучаківського – Церква святого святомученика Йосафата Храм святого Василія – Новий світ Храм Святої Премудрості Божої на Кривоноса Собор Матері Божої Неустанної Помочі, що по бульварі Данила Галицького Церква Успіння Пресвятої Богородиці на Князя Островського Церква всіх святих українського народу на 15 квітня Собор архистратига Михаїла – 15 квітня Церква Івана Богослова на проспекті Злуки.

Інтерактивну карту сховищ та укриттів можна переглянути на сайті міськради. На карті можна знайти адреси, тип та місткість сховищ.

За її словами, загалом захисних споруд на території громади є 92, з них 55 сховищ, 37 протирадіаційних укриттів, а також 127 найпростіших укриттів.