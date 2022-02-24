У Кропивницькому 89 підвальних приміщень багатоповерхівок, за потреби використовуватимуть як найпростіші укриття. Їхні адреси опублікували на сайті міської ради.

Перед початком засідання сесії міської ради 24 лютого заступниця начальника міського управління житлово-комунального господарства Тетяна Савченко сказала, що усі ці приміщення – в задовільному стані, прибрані та освітленні.

На балансі житлово-експлуатаційної організації (далі – ЖЕО) №1 перебувають 18 укриттів, ЖЕО №2 – 26 укриттів, ЖЕО №3 – 14 укриттів, ЖЕО № 4 – 18 укриттів, ЖЕК №9 – три укриття, на балансі товариства "ГУДЕКС" перебувають десять укриттів у селищі Нове.

Адреси укриттів та контакти балансоутримувачів:

Суспільне Кропивницький

Суспільне Кропивницький

Суспільне Кропивницький

Суспільне Кропивницький

Суспільне Кропивницький

Суспільне Кропивницький

Що відомо

На Кіровоградщині 24 лютого ввели комендантську годину. З 22:00 до 6:00 перебувати на вулицях можуть люди, у яких є спеціальний дозвіл. Комендантську годину ввели на 30 діб.

З 22:00 до 6:00 перебувати на вулицях можуть люди, у яких є спеціальний дозвіл. Комендантську годину ввели на 30 діб. Працівники обласної державної адміністрації Кіровоградщини зібрали інформацію про усі бомбосховища в області та помістили їх на інтерактивну мапу.

В Україні на базі ОДА створюють військові адміністрації.

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