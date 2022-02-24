У містах Шепетівка та Старокостянтинів, що на Хмельниччині, жителів попередили про загрозу ракетного удару та попросили людей сховатися в укриття.

У Шепетівці штаб з надзвичайних ситуацій попередив про загрозу ракетного удару, написала у вайбер прессекретарка Шепетівського міського голови Ольга Петрова. За її словами, у місті о 22.25 годині спрацювали сирени протиповітряної оборони, людей просять сховатися в укриття або у кімнати без вікон. Вибухів в місті поки не чути, додає Ольга Петрова.

Про загрозу ракетного удару повідомили на Фейсбук-сторінці виконавчого комітету Нетішинської міської ради. Людей також просять спуститися в укриття. Станом на 23:45, за словами Нетішинського міського голови, в місті дали відбій протиповітряній тривозі. "Нас попередили про ракетний удар. Ракети були випущені з території Білорусі, але наразі вони полетіли десь в інший бік", - розповів телефоном Супрунюк.

Про загрозу ракетного удару сповістили сирени о 21:00 годині в Старокостянтинові, розповів Суспільному телефоном міський голова Микола Мельничук. «Сирени сповіщали про загрозу ракетного удару, та його не було», - каже він.

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